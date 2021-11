Şifa zamanı! Dr. Fevzi Özgönül, kasım ayının 10 süper besinini açıklıyor…

Çeşit çeşit sebze ve meyveler, pazar tezgahlarını süslüyor. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle şifa oluyor. Dr. Fevzi Özgönül, kasım ayının 10 süper besinini açıklıyor…



ŞALGAM: C vitamini ve kalsiyum deposudur. Kanser riskini azaltır.

HAVUÇ: Liflidir. İçerdiği A vitamini ile bağışıklığı güçlendirir.

LAHANA: Antioksidan etkisiyle iltihabı önler. Kalbi korur. Karaciğer yağlanmasını engeller. Kan basınını da dengeler. Sindirimi destekler.

BAL KABAĞI: A vitamini deposudur. Bağışıklığı destekler. Sindirimi hızlandırır.

KEREVİZ: Bol liflidir. Kötü kolesterolü düşürür. Sindirimi hızlandırır. Ayrıca karaciğerin dostudur.

YER ELMASI: A ve C vitamini deposudur. Kalp sağlığını korur. Bağışıklığı destekler. Kansızlığa da iyi gelir.

KARNABAHAR: İyi bir C vitamini kaynağıdır. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler.

BROKOLİ: C vitamininden ve beta karotenden zengindir. Kanserle savaşır.

PIRASA: Doğal antibiyotik etkisi gösterir. Tansiyonu düşürür. Kan yağlarını dengeler. Bağırsakları güçlendirir.

ISPANAK:Demir deposudur. Ayrıca içerdiği A vitaminiyle göz sağlığı için faydalıdır. Kasları güçlendirir. Cildi korur.



KOLESTEROLE ÇARE YOĞURT

Kalsiyum deposu yoğurt, içerdiği probiyotik etkileri sayesinde bağırsak sağlığını korur. Enfeksiyonlarla savaşır. Sindirimi hızlandırır. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kalbi de korur.



ZENCEFİL AĞRI KESER

Antioksidan deposu zencefil, grip ve soğuk algınlığıyla savaşır. Bulantıyı keser. Bağışıklığı güçlendirir. Yumurtalık kistlerini küçültür. Ağrı kesicidir. Karaciğeri güçlendirir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır.



BAL NEFES AÇAR

Yüksek kolesterolü dengeleyen bal, bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlarla savaşır. Kansere savaş açar. Beyni güçlendirir ve konsantrasyonu artırır. Güç verir. Saç dökülmesini önler. Sindirimi hızlandırır. Solunum yollarını temizler.



ÇOK GÜZEL YAĞ!

Son dönemde oldukça popüler hale gelen Hindistan cevizi yağı, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Enerji veren ve kan şekerini dengeleyen bu yağın faydaları şöyle sıralanıyor:



İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

Reflü şikayetlerini azaltır.

Hormonları düzenler.

Tiroit bezinin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Alzheimer'la savaşır.

Cildi besler ve onarır.

Saç sağlığına iyi gelir. Dökülmeyi azaltır.



KİLO KALP KIRIYOR

Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Nuri Cömert, kalbi tehdit eden 12 faktöre değiniyor. Erkeklerde 40 yaşın üzerinde olmak, kadınlarda menopoz döneminde olmak, ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunması, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, iyi kolesterolün düşük, kötü kolesterolün yüksel olması, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet hastalığı, obezite, stres, düzensiz beslenme ve ailesinde kalp hastalığının bulunmasının riski artırdığını belirtiyor.