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    Dişe diş etki

    Anne adaylarının gebelikte yaşadığı diş sorunları, bebeklerinin diş gelişimini de etkiliyor. Dt. Hacer Esved Alireisoğlu, hamilelik döneminde kadınlara önemli tavsiyelerde bulunuyor.

    Dişe diş etki
    Anne adaylarının gebelikte yaşadığı diş sorunları, bebeklerinin diş gelişimini de etkiliyor. Dt. Hacer Esved Alireisoğlu, hamilelik döneminde kadınlara önemli tavsiyelerde bulunuyor: Bu dönemde kalsiyumu eksik etmeyin. Abur cubur yeme alışkanlığınız diş eti iltihabına dönüşmesin. Günde en az iki kere dişlerinizi fırçalayın. Bilinçsiz ilaç kullanmayın.

    GÖZLERE YUMURTA
    Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, tok tutar. Kötü kolesterolü düşürür. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltır. Başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir.

    ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ
    Ebegümeci göğsü yumuşatır. Öksürük keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.
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