Sağlıklı kalbin sırrı burunda saklı

Burun, sağlıklı vücudun en önemli noktasını oluşturuyor. Uzun süren burun tıkanıklığı, ciddi hastalıklara neden oluyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şahin Ulu burun tıkanıklığı olan hastalarda ortalama pulmoner arter (akciğerleri besleyen ana arter) basıncının arttığını ve kalpte sağ odacığın (sağ ventrikül) fonksiyonunun kötüleştiğini belirtiyor. Burun tıkanıklığının hastada rahat ve derin uyku uyuyamama, uykuda horlama, nefesin durması, aşırı terleme, boğazda kuruma buna bağlı farenjit ve sık uyanma gibi sorunlara neden olduğunu belirtiyor. "Kimisi için sorun olmayan bu durum çoğu zaman hayatımızı kabusa dönüştürebiliyor. Başımız ağrıyor, sinirlilik, unutkanlık, cinsel istekte azalma, uyku kalitesi bozuluyor.

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