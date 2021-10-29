Az uyku Alzheimer’ı artırır (Sağlık haberleri)

Alzheimer, beyin hücrelerinin yok olmasına neden oluyor. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya yol açıyor. Bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Doç. Dr. Nejat Altıntaş, az uykunun Alzheimer ve kanser riskini artırdığını söylüyor. Altıntaş, "6 saatten az uyku ölüm oranını 3 kat, 8 saatten fazla uyku ölüm oranını 2 kat artırıyor. Uykusuzluk alzheimer hastası yapıyor. Özellikle 6 saatin altında uyuyan insanlarda prostat, kolon ve meme kanseri riski de daha fazla. 70 yaş üzerindeki 4 kişiden birisi Alzheimer. Sağlığımız için uyumamız gerekiyor" diyor.

EMZİRMEK BEYNİ ÇALIŞTIRIYOR

ABD'de emzirmiş ve emzirmemiş kadınlara öğrenme, hatırlama gibi bilişsel konularla ilgili testler uygulandı. Bebeğini emzirmiş 50 yaş üzeri kadınların emzirmeyen kadınlara göre bilişsel olarak daha iyi performans sergiledikleri belirlendi.

MERCİMEK KALBİ KORUR

Vitamin ve mineral deposu bir bakliyat olan kırmızı mercimek, içerdiği folik asit ile beyin hücrelerini besliyor. Kalp damar hastalıklarından koruyor.

KEREVİZİ SEVERİZ

Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önlüyor. İltihaplanmaya karşı vücudu koruyor. Sindirim sistemine iyi geliyor. Kalp damar hastalıklarına karşı sava- şıyor. Kanserden korunmaya yardımcı oluyor. Gut ve osteoartrit ağrılarını azaltıyor.

PARKINSON'A TARÇIN SERP

Kokusuyla baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendiriyor. Parkinson ve Alzheimer'dan koruyor. Şekeri düşürüyor.

ÖKSÜRÜK İÇİN REÇEL

Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji veriyor. Mide ağrısını gideriyor. Öksürüğü kesiyor. Yaraları iyileştiriyor.

SİVİLCELERE MOR LAHANA

Mor lahana, hasarlı hücreleri onarıyor. Sivilceleri bitiriyor. Baş ağrısını azalmaya yardım ediyor.

SIRRI SEMİZOTU

Ekşimsi tadıyla damakları şenlendiren semizotu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:

DÜŞÜK kalorisi ile formda kalmaya yardımcı olur.

OMEGA-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.

KOLESTEROLÜ düşürür. Tansiyonu dengeler.

VİRÜSLERLE savaşır.

KANSER tedavisine destek olur. Bağışıklığı güçlendirir.

HEMOROİT şikayetlerini bitirir.

TANE TANE ŞİFA: NAR

Sonbahar ve kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan nar, taneler kadar suyu ve kabuğuyla da şifa saçıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, narın faydalarını anlatıyor:

SİNDİRİM sistemini düzenliyor: Lif, suyu emerek dışkı yapımını kolaylaştırıyor ve kabızlık probleminin önüne geçiyor.

KİLO verdirir: Kiloyla problemi olan kişiler günde bir küçük kase nar tanesi tüketebilirler.

BAĞIŞIKLIKLIĞI güçlendiriyor: İçeriğindeki zengin C, E, K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve minerallerle bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korunmamızda önemli bir rol üstleniyor.

CİLDİ canlandırır: Ciltte kolajen sentezini uyarabiliyor. Cilde elastikiyet kazandırıp kırışık oluşumunun gecikmesini ve cilde canlı bir görünüm kazandırıyor.