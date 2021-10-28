Somon ciğer cildi yeniler (Sağlık haberleri)

Işıltılı bir cildin sırrı, sebze ve meyveden zengin beslenmekten geçiyor. Beslenme uzmanı Jessica Sepel, parlak bir cilt için tabağınızı vitamin açısından zengin yiyeceklerle doldurmanız gerektiğini söylüyor.



Günlük hayattta tükettiği gıda kombinasyonlarını açıklıyor:



Somon, ton balığı, karaciğer ve kepekli tahıllar: Bu besinler, Koenzim Q10 bakımından zengindir. Enerji üretiminde önemli bir rol oynar. Vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.



Narenciye, kivi, domates ve kırmızı biber: Kolajen üretimine yardımcı olur. Güçlü bir antioksidandır. Yaşlandıkça vücut yavaş yavaş kolajen kaybeder ve kırışıklıklar oluşmaya başlar.



Kabak, tatlı patates, havuç, mango ve papaya: Beta karoten bir fotokoruyucudur ve UV kaynaklı kızarıklığı önlemedeki başarısı kanıtlanmıştır.



Ayçiçeği tohumu, badem ve ıspanak: E vitamini alımı, vücuttaki kaliteli yağların zarar görmesine karşı yardımcı olur, hücre hasarına yol açar ve cildin yaşlanmasıyla bağlantılıdır.



SALEPLE İÇİNİZ ISINSIN

SOĞUK ayların vazgeçilmez içeceği salep, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Üzerine tarçın eklendiğinde soğuk algınlığı hastalıklarından koruyor. Kabızlığı önlüyor. Zihni güçlendiriyor.



AYVA YE GÖZE GELME

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi geliyor. Göz sağlığını koruyor. Katarakt riskini azaltıyor. Antioksidan özelliğiyle cildin genç kalmasını sağlıyor.



KANSIZLIĞA BAL GİBİ ŞİFA

ZENGİN bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapıyor. Kanseri önlüyor. Vücuttaki mikropları öldürüyor. Enerji veriyor. Kansızlığı önlüyor.