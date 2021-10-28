Bağırsaklardaki bir sorun tüm vücudu etkiliyor! İşte vücudun ikinci beyni bağırsağın şifreleri...

Bağırsağın sağlıklı olması, tüm bedenin sağlıklı olması anlamına geliyor. Bağırsakta var olan sorun sadece bağırsakta kalmıyor. Tüm vücudu olumsuz etkiliyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, ikinci beyin bağırsak sağlığının şifrelerini anlatıyor:
SİGARA SİNDİRİMİ BİTİRİR
GDO'lu ve paketli gıdalar, rafine şeker ve yapay tatlandırıcılar, doymuş ve trans yağlar, hava kirliliği, sigara dumanı ve daha birçok kimyasal bağırsak ve sindirimi olumsuz etkiler.
İlaçlardan antibiyotikler, antiromatizmal ilaçlar, kortizon, doğum kontrol hapları, mide ilaçları, kanser ilaçları ve antidepresanlar bağırsak sistemine zarar verir.
STRES ÇEŞİTLİLİĞİ AZALTIR
Glüten, hassas kişilerde geçirgen bağırsak sendromuna yol açar. Gıda ve besin duyarlılıkları, kronik inflamatuar hastalıklar ve otoimmün hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Birçok sindirim ile ilgili şikayete; vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabilir.
Bağırsak mikrobiyotasının zarar görmesi, pek çok hastalığa yol açar.
BOL SOĞAN TÜKETİN
Bağırsak sağlığı için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmeli, fruktozdan zengin mısır şurubundan uzak durmalı. Zeytin, turşu, yoğurt, kefir, sirke, elma, muz, bitter çikolata, enginar, keten tohumu, yer elması, sarımsak, mantar, soğan tüketilmelidir. Doktor tarafından tavsiye edilmedikçe antibiyotik ve romatizmal ilaçlar içilmemelidir.
PROBİYOTİK İÇERİĞİNE DİKKAT
Probiyotikler kalp hastalıkları, diyabet, karaciğer yağlanması ve depresyon gibi birçok hastalığa iyi gelir. Piyasada probiyotik olduğunu iddia eden pek çok ürün bulunmaktadır. Bir ürünün probiyotik olması için canlı olması ve belirli sayıda mikroorganizma içermesi, mide ve safra bariyerlerini rahatlıkla aşarak kolona kadar ulaşması gerekmektedir.
SAĞLIK HAYATIN ŞİFRESİ - 5 / PROF. DR. OSMAN ERK
YARIN: BAĞIRSAK BAKTERİLERİ