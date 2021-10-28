Bağırsaklardaki bir sorun tüm vücudu etkiliyor! İşte vücudun ikinci beyni bağırsağın şifreleri...

Bağırsağın sağlıklı olması, tüm bedenin sağlıklı olması anlamına geliyor. Bağırsakta var olan sorun sadece bağırsakta kalmıyor. Tüm vücudu olumsuz etkiliyor.



İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, ikinci beyin bağırsak sağlığının şifrelerini anlatıyor:



SİGARA SİNDİRİMİ BİTİRİR

GDO'lu ve paketli gıdalar, rafine şeker ve yapay tatlandırıcılar, doymuş ve trans yağlar, hava kirliliği, sigara dumanı ve daha birçok kimyasal bağırsak ve sindirimi olumsuz etkiler.



İlaçlardan antibiyotikler, antiromatizmal ilaçlar, kortizon, doğum kontrol hapları, mide ilaçları, kanser ilaçları ve antidepresanlar bağırsak sistemine zarar verir.