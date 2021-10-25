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    Uzmanlar, Alzheimer'dan korunmak için 5 maddeyi sıraladı

    Türkiye'de yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Uzmanlar, hastalıktan koruyan beş maddeyi ise şöyle sıralıyor: Sigara, hem ciğerlerimizi hem de beynimizi zehirliyor. Sigara içenlerin içmeyenlere göre Alzheimer'a yakalanma riski %45 daha fazla.

    Uykusuz kalma Alzheimer’ı çağırma

    Türkiye'de yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Uzmanlar, hastalıktan koruyan beş maddeyi ise şöyle sıralıyor:

    SİGARAYI BIRAKIN: Sigara, hem ciğerlerimizi hem de beynimizi zehirliyor. Sigara içenlerin içmeyenlere göre Alzheimer'a yakalanma riski %45 daha fazla.

    KAHVE İÇİN: Güçlü bir antioksidan olan kahve, birçok noktada beynimizi koruyor. Bu koruma sayesinde de Alzheimer'a yakalanma riski %50 azalıyor.

    BAŞINIZI KORUYUN: Başınızı sert bir cisme çarparsanız demansa yakalanma riskiniz artıyor. Yine ABD'de yapılan bir araştırmada travmatik beyin yaralanmasının, Alzheimer'a yol açtığı açıkça görülüyor.

    BULMACA ÇÖZÜN: Bulmaca çözmek, puzzle yapmak ve yeni şeyler öğrenmek beynimizi güçlendiriyor.

    8 SAAT UYUYUN: Sekiz saatlik düzenli uyku Alzheimer riskini azaltıyor.

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    Haberler Sağlık Uzmanlar, Alzheimer'dan korunmak için 5 maddeyi sıraladı
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