Uzmanlar, Alzheimer'dan korunmak için 5 maddeyi sıraladı

Türkiye'de yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Uzmanlar, hastalıktan koruyan beş maddeyi ise şöyle sıralıyor:

SİGARAYI BIRAKIN: Sigara, hem ciğerlerimizi hem de beynimizi zehirliyor. Sigara içenlerin içmeyenlere göre Alzheimer'a yakalanma riski %45 daha fazla.

KAHVE İÇİN: Güçlü bir antioksidan olan kahve, birçok noktada beynimizi koruyor. Bu koruma sayesinde de Alzheimer'a yakalanma riski %50 azalıyor.

BAŞINIZI KORUYUN: Başınızı sert bir cisme çarparsanız demansa yakalanma riskiniz artıyor. Yine ABD'de yapılan bir araştırmada travmatik beyin yaralanmasının, Alzheimer'a yol açtığı açıkça görülüyor.

BULMACA ÇÖZÜN: Bulmaca çözmek, puzzle yapmak ve yeni şeyler öğrenmek beynimizi güçlendiriyor.

8 SAAT UYUYUN: Sekiz saatlik düzenli uyku Alzheimer riskini azaltıyor.