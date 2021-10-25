Dar giysilere dikkat! Varis, yaşam kalitesini düşürüyor (Sağlık haberleri)

Bacaklarda ağrı, uyuşma ve karıncalanma ile belirti veren varis, yaşam kalitesini düşürüyor. Sürekli oturarak ya da ayakta durarak çalışan meslek gruplarında daha sık görülüyor. Doç. Dr. Cem Arıtürk, aşırı kilonun ve dar kıyafetlerin de varise neden olabileceğini vurguluyor. Tedavi yöntemlerine değinen Doç. Dr. Arıtürk, şöyle devam ediyor: "Varisli damarların kapatılması herhangi bir olumsuzluğa yol açmaz. Bacaktaki toplardamar ağı çok yaygındır ve girişim ile kapatılan veya çıkartılan damar bu damarlardan sadece yüzeysel olan bir tanesidir."

ÇARE MANDALİNA

Kokusuyla mutluluk veren mandalina, cinsel hayatında sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel arzuyu tetikliyor. Özellikle iktidarsızlık yaşayan erkeklerin tüketmesi tavsiye ediliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kötü kolesterolü düşürüyor.

Tansiyonu düzenliyor.

Kalp hastalıklarından koruyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kırışıklıkları azaltıyor.

Saçlardaki kırıkları onarıyor. Dökülmeyi engelliyor.

Kanserden koruyor.

ÇÜRÜK DİŞ KOKU YAPAR

Yetersiz ağız bakımı ve hastalıklar, ağız kokusuna sebep oluyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Diş çürükleri, diş eti iltihapları, bademcik iltihapları, uzun konuşmalar ağız kokusuna neden olabilir" diyor. Bu kokudan kurtulmak için taze sebze-meyve yenmesini, bol su içilmesini öneriyor.

SIRRI KAJU

Sevilen kuruyemişlerden kaju fıstığı, bağışıklık sistemini koruyor. Kansere karşı vücut direncini artırıyor. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığını güçlendiriyor. Kansızlığı gidermeye yardımcı oluyor. İçeriğindeki çinko, çocukların gelişimini destekliyor.

ASTIMA KARŞI KETEN TOHUMU

Keten tohumu, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşıyor. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştiriyor. Cildi yeniliyor.

MERCİMEK KALBİ KORUR

Vitamin ve mineral deposu bir bakliyat olan kırmızı mercimek, beyin hücrelerini besliyor. Kalp damar hastalıklarından koruyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kabızlığı bitiriyor. Kronik yorgunluğa iyi geliyor.

KARACİĞER DOSTU REYHAN

Reyhan, solunum yolu hastalıklarıyla savaşıyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Stresle mücadele ediyor. Bağışıklığı güçlendirerek kanserden koruyor. Karaciğeri güçlendiriyor. Öksürüğü bitiriyor.