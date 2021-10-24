Can düşmanı grip! Risk grubundakiler dikkat: Kalp krizi ve felç riskini artırır | Gripten korunmak için ne yapmak gerekir?





İstanbul Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, griple mücadelenin şifrelerini açıklıyor...



SÜRÜNDÜRÜR, HATTA ÖLDÜRÜR

Grip, daha çok soğuk algınlığıyla karıştırılıyor. Ancak bu hastalıklara farklı virüsler yol açıyor. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısı sık varken, soğuk algınlığında yüksek ateş yerine burun akıntısı görülüyor. Grip virüsleri sık sık kılık değiştirdiği için toplumda tam bağışıklık sağlanamıyor. Her yıl özellikle risk gruplarında yüksek ölüm oranına neden oluyor. Grip virüsleri zatürre, beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı, kalp kası iltihabı, orta kulak iltihabı, akut bronşite neden olarak ölüm riskini artırıyor. Gripte ayrıca kalp krizi ve felç geçirme riskleri de yükseliyor.