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    Can düşmanı grip! Risk grubundakiler dikkat: Kalp krizi ve felç riskini artırır | Gripten korunmak için ne yapmak gerekir?

    Geçtiğimiz yıl az görülen grip vakaları yeniden yükselişe geçti! Prof. Dr. Osman Erk, grip salgınının tam zamanı olduğuna dikkat çekti ve ekledi: Grip kalp krizi ve felç riskini artırır. Özellikle risk grubundakiler tedbirlere uymalı

    Can düsmanı grip!

    Öksürme, hapşırma ve burun akıntısı... Tüm bunlar sonbahar ve kış aylarının davetsiz misafiri gribin belirtileri arasında yer alıyor. Maske kullanımı nedeniyle geçen yıl çok az görülen grip vakaları, bu yıl artış gösteriyor. Peki, yataklara düşüren gripten korunmak için neler yapmak gerekiyor?



    İstanbul Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, griple mücadelenin şifrelerini açıklıyor...

    SÜRÜNDÜRÜR, HATTA ÖLDÜRÜR
    Grip, daha çok soğuk algınlığıyla karıştırılıyor. Ancak bu hastalıklara farklı virüsler yol açıyor. Gripte yüksek ateş, kuru öksürük, baş ve karın ağrısı sık varken, soğuk algınlığında yüksek ateş yerine burun akıntısı görülüyor. Grip virüsleri sık sık kılık değiştirdiği için toplumda tam bağışıklık sağlanamıyor. Her yıl özellikle risk gruplarında yüksek ölüm oranına neden oluyor. Grip virüsleri zatürre, beyin iltihabı, beyin zarı iltihabı, kalp kası iltihabı, orta kulak iltihabı, akut bronşite neden olarak ölüm riskini artırıyor. Gripte ayrıca kalp krizi ve felç geçirme riskleri de yükseliyor.



    HER YIL YAPILMALI
    Her yıl yapılan grip aşısı, virüse karşı yüzde 70-90 koruyor. Öksürük ve hapşırık esnasında ağız ve burnun mendille kapatılması, ellerin sık sık yıkanması koruyuculuğu artırıyor. Grip aşısının ekim ayı sonu ve kasım ayı başında yapılması gerekiyor. Koruyuculuğu 6 ay sürüyor.



        KİMLER YAPTIRMALI?
        65 yaş üzeri tüm bireyler
        Astım ve KOAH hastaları
        Kalp hastalığı olanlar
        Diyabet hastaları
        Kronik böbrek yetersizliği olanlar
        İmmün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar
        Bakım evi hastaları
        Hekim, hemşire, hasta bakıcılar
        Hamileler



        RİSK YAŞLA ARTAR
        Grip, belirli yaş grubunda ve belirli hastalığı olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Risk grupları şöyle sıralanıyor: 65 yaş üzerindeki kişiler, huzur evinde kalanlar, KOAH, tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar çocuklar, hamileler ve sağlık personeli...


        SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 1

        PROF. DR. OSMAN ERK

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        Haberler Sağlık Can düşmanı grip! Risk grubundakiler dikkat: Kalp krizi ve felç riskini artırır | Gripten korunmak için ne yapmak gerekir?
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