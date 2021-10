Akdeniz diyeti kansere savaş açıyor! Günde 3 kaşık zeytinyağı...

Kanser, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Bu hastalıkla mücadelede doğru beslenme büyük önem taşıyor. Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar özellikle Akdeniz diyetinin, kanserle mücadeledeki etkisine değiniyor. Günde 3 tatlı kaşığı tüketiminin meme kanserine karşı koruduğunu söylüyor. "Zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tarzı diyet, tip 2 diyabet, kanser, kronik ve kardiyovasküler hastalıklar ile hipertansiyon riskini de azaltıyor" diyor.



HER EL TİTREMESİ PARKİNSON DEĞİL

El titremesi rahatsızlığı hemen her yaştan insanda görülebiliyor. Bu şikayeti yaşayan herkes 'Parkinson mu oldum' diyerek paniğe kapılıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise her el titremesinin bu hastalıktan kaynaklanmadığını söylüyor. "Parkinson hastalığında sadece el titremeleri değil hareketlerde yavaşlama olur. Aşırı kafein tüketimi de el titremesine sebep olabiliyor" bilgisini veriyor.

KEMİKLERE BROKOLİ GÜCÜ

Antioksidan deposu brokoli, prostat kanseriyle savaşır. Kemik ve diş sağlığını korur. Lifli içeriği sayesinde sindirimi hızlandırır. Bağırsak sağlığını destekler. Kabızlığı önler. Mideyi güçlendirir. Kalp sağlığını korur.



DİYABETE ÇARE SARIMSAK

Doğal antibiyotik sarımsak, iltihaplarla savaşır. Öksürük, astım ve bronşit şikayetlerini bitirir. İnsülin direncini dengeler ve diyabetten korur. Tansiyonu düşürür. Kolesterolle savaşır.



KANSIZLIĞA HURMA

Antioksidan deposu hurma, kalp sağlığını korur. Beyin hücrelerini güçlendirerek Alzheimer'la savaşır. Diyabeti önler. Tam bir kanser savaşçısıdır. Kansızlığa iyi gelir.