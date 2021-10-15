Türk kahvesinde sağlık var! Uzmanlar, vücudumuz için sağladığı 6 faydayı sıraladı

Türk kahvesi, çaydan sonra ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Uzmanlar, vücudumuz için sağladığı 6 faydayı sıralıyor.
1- STRESİ AZALTIR:
Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, rahatlatıyor. Yapılan birçok araştırmada Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık %40 oranında azalttığı tespit edildi.
2- ENERJİ VERİR:
Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmesi tavsiye ediliyor.
3- METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR:
Özellikle şekersiz Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında etkilidir.
4- TOKLUK HİSSİ VERİR:
Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir.
5- HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR:
Kahvenin içerisindeki kafein, hafızayı taze tutuyor. Tüketildikten sonraki en az 24 saat boyunca anıları canlandırıyor.
6- KARACİĞERE İYİ GELİR:
Karaciğerin yağlanmasını önleyen kahve, siroz hastalığına yakalanma riskini de yarı yarıya düşürür.