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    Türk kahvesinde sağlık var! Uzmanlar, vücudumuz için sağladığı 6 faydayı sıraladı

    Türk kahvesi, çaydan sonra ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Uzmanlar, vücudumuz için sağladığı 6 faydayı sıralıyor. İşte 6 adımda Türk kahvesi ile sağlığa giden yol...

    Altın kahve

    Türk kahvesi, çaydan sonra ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Uzmanlar, vücudumuz için sağladığı 6 faydayı sıralıyor.

    1- STRESİ AZALTIR:
    Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, rahatlatıyor. Yapılan birçok araştırmada Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık %40 oranında azalttığı tespit edildi.

    2- ENERJİ VERİR:
    Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmesi tavsiye ediliyor.

    3- METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR:
    Özellikle şekersiz Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında etkilidir.

    4- TOKLUK HİSSİ VERİR:
    Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir.

    5- HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR:
    Kahvenin içerisindeki kafein, hafızayı taze tutuyor. Tüketildikten sonraki en az 24 saat boyunca anıları canlandırıyor.

    6- KARACİĞERE İYİ GELİR:
    Karaciğerin yağlanmasını önleyen kahve, siroz hastalığına yakalanma riskini de yarı yarıya düşürür.

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    Haberler Sağlık Türk kahvesinde sağlık var! Uzmanlar, vücudumuz için sağladığı 6 faydayı sıraladı
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