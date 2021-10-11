Romatizma eklemleri tüketir (Sağlık haberleri)

Birçok kişinin derdi olan romatizma, hayatı kabusa çeviriyor. Romatizmanın bir diğer türü olan artrit ise genellikle 18-45 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Prof. Dr. Ahmet Özgül, vücut tarafından üretilen, eklemlerde oluşan artrit hakkında bilgiler veriyor. Artritin ellerde sertleşme, yumruk yapamama, el bilekler ve parmaklarda ağrı ve şişlikler ile belirti verdiğini söylüyor. Bu hastalığın tedavi edilmediğinde bedensel sakatlanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

GENETİK TEST YAPTIRIN

Bazı bebekler, doğdukları zaman nefes almakta güçlük çekebiliyor. Bu süreçte beyin hasarı gelişmesi durumunda serebral palsi hastalığının ön tanısı konulabiliyor. Prof. Dr. Serdar Ceylaner, bazen bu durumun bebek anne karnındayken meydana gelebildiğini anlatıyor. "Serebral palsi ile ilgili bulgular diğer birçok hastalıkla karıştığı için bazen tanı koymak zor olabiliyor. Aileler böyle bir durumda takip ve tedavi planları için nöroloji uzmanlarının yanı sıra mutlaka genetik uzmanlara da başvurmalıdır. Genetik testler, hem çocukların ana hastalığının tanısının konulması hem de uzun vade takiplerinde çok önemli. Ayrıca ailenin yeniden çocuk sahibi olmak istemesi, hastalığın tekrar etmemesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle genetik test şart" diyor.

MİDE DOSTUMUZ

Sevilen meyvelerden muzun içerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunuyor. Enerji veriyor. Kan basıncını düzenliyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Cinsel isteği artırıyor. Mide hastalıklarını dindiriyor. Cildi güzelleştiriyor. Dişleri beyazlatıyor.

NANE GÜCÜ

Kalsiyum, magnezyum, potasyum, C ve A vitamini açısından zengin olan nane, aşk kokuyor. Vitamin deposu bu sebze, cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsız sorunu yaşayan erkeklere derman oluyor. Sperm kalitesine de etki eden nane, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Uzmanlar, nanenin faydalarını şöyle özetliyor:

Mide ağrılarını keser.

Hazmı kolaylaştırır.

İdrar söktürür.

Astımı önler.

Hafızayı güçlendirir.

Kanser riskini düşürür.

Kilo vermeye yardım eder.

Cildi güzelleştirir.

BADEMLE CİLDİNİ KORU

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.

İLTİHAPLARA PIRASA

Pırasa, kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler. Cildinizin parlak görünmesini sağlar.

DİYABETE KABAK

Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Hormonları uyarır. Diyabeti bitirir.