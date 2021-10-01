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    Kalp dostu acı biber (Sağlık haberleri)

    C vitamini deposu acı biber, vücuda güç verir. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korur. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Tansiyonu dengeler. Kalbi besler. Sindirimi hızlandırır.

    Kalp dostu acı biber

    C vitamini deposu acı biber, vücuda güç verir. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korur. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Tansiyonu dengeler. Kalbi besler. Sindirimi hızlandırır.

    PIRASA KAN YAPAR
    Bol lifli pırasa, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Uykusuzluğu bitiren pırasa, vücuttaki toksinleri temizler. Kansızlığı bitirir.

    SUMAKTA SAĞLIK VAR
    Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.

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    Haberler Sağlık Kalp dostu acı biber (Sağlık haberleri)
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