Diyabetin çaresi ceviz (Sağlık haberleri)

Diyabet yani halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı hayatı tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde ömrü kısaltıyor. Uzmanlar, diyabetten koruyan besinleri sıralıyor:
ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendirir, kan şekerini dengeler.
SOĞAN: Çiğ yendiğinde şekeri düşürür. Antibiyotiktir.
CEVİZ: Günde 2 tam ceviz yemek, şekeri dengeler. Pankreası korur.
KABIZLIĞA ÇARE ARMUT
Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.
DÖKÜLMEYE KARŞI KİVİ
Kivi, kırışıklıkları yok eder. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini azaltır. Saçların erken beyazlamasını engeller.
TARÇINLA GÖZLERİ KORU
Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.
ŞİFA DEPOSU PIRASA
Vitamin deposu pırasa, kemik sağlığını destekler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kilo alımını engelleyen pırasa, vücuda enerji verir.
ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendirir, kan şekerini dengeler.
SOĞAN: Çiğ yendiğinde şekeri düşürür. Antibiyotiktir.
CEVİZ: Günde 2 tam ceviz yemek, şekeri dengeler. Pankreası korur.
KABIZLIĞA ÇARE ARMUT
Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.
DÖKÜLMEYE KARŞI KİVİ
Kivi, kırışıklıkları yok eder. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini azaltır. Saçların erken beyazlamasını engeller.
TARÇINLA GÖZLERİ KORU
Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.
ŞİFA DEPOSU PIRASA
Vitamin deposu pırasa, kemik sağlığını destekler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kilo alımını engelleyen pırasa, vücuda enerji verir.