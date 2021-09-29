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    Diyabetin çaresi ceviz (Sağlık haberleri)

    Diyabet yani halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı hayatı tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde ömrü kısaltıyor. İşte haberin detaylarıve salgının seyrinde son durum...

    Diyabetin çaresi ceviz
    Diyabet yani halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı hayatı tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde ömrü kısaltıyor. Uzmanlar, diyabetten koruyan besinleri sıralıyor:

    ZERDEÇAL: Bağışıklığı güçlendirir, kan şekerini dengeler.

    SOĞAN: Çiğ yendiğinde şekeri düşürür. Antibiyotiktir.

    CEVİZ: Günde 2 tam ceviz yemek, şekeri dengeler. Pankreası korur.

    KABIZLIĞA ÇARE ARMUT
    Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

    DÖKÜLMEYE KARŞI KİVİ
    Kivi, kırışıklıkları yok eder. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini azaltır. Saçların erken beyazlamasını engeller.

    TARÇINLA GÖZLERİ KORU
    Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

    ŞİFA DEPOSU PIRASA
    Vitamin deposu pırasa, kemik sağlığını destekler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Kilo alımını engelleyen pırasa, vücuda enerji verir.

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    Haberler Sağlık Diyabetin çaresi ceviz (Sağlık haberleri)
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