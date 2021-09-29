Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alzheimer’ı unutmayın!

    Sinsi bir hastalık olan Alzheimer, yaşlı nüfusun çoğalmasıyla birlikte giderek artış gösteriyor. Peki, Alzheimerın belirtileri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Alzheimer’ı unutmayın!
    Sinsi bir hastalık olan Alzheimer, yaşlı nüfusun çoğalmasıyla birlikte giderek artış gösteriyor. Prof. Dr. Nebil Yıldız, hastalığın belirtilerini şöyle anlatıyor: Hastalık 65 yaş sonrası, yeni öğrenilen şeylerin hafızada tutulmasının zorlaşmasıyla başlar. Eğer; tanıdığınız kişi ve yerlerin isimlerini unutuyorsanız, cümleleri ve hikayeleri tekrar tekrar anlatıyorsanız, sık kullandığınız eşyayı nereye koyduğunuzu bulamıyorsanız, isimleri hatırlayamıyorsanız, mutlaka profesyonel yardım almakta fayda var.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP’li vekilden skandal talep!
    Haberler Sağlık Alzheimer’ı unutmayın!
        SON DAKİKA