Alzheimer’ı unutmayın!

Sinsi bir hastalık olan Alzheimer, yaşlı nüfusun çoğalmasıyla birlikte giderek artış gösteriyor. Prof. Dr. Nebil Yıldız, hastalığın belirtilerini şöyle anlatıyor: Hastalık 65 yaş sonrası, yeni öğrenilen şeylerin hafızada tutulmasının zorlaşmasıyla başlar. Eğer; tanıdığınız kişi ve yerlerin isimlerini unutuyorsanız, cümleleri ve hikayeleri tekrar tekrar anlatıyorsanız, sık kullandığınız eşyayı nereye koyduğunuzu bulamıyorsanız, isimleri hatırlayamıyorsanız, mutlaka profesyonel yardım almakta fayda var.
- Sağlık
- 29.09.2021 Gazete