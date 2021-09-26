Uzun süre masa başında çalışmak, el, kol ve omuzlardaki dokulara zarar veriyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli, masa başı işlerin el, kol ve omuzlardaki dokulara zarar verdiğini söylüyor. Toplumda en çok görülen eklem hastalıklarını açıklıyor.

SİNİR SIKIŞMALARI: Uzun süre hareketsiz kalmak sinirlerin sıkışmasına neden olur. Kendini ağrı, uyuşma ve güç kaybıyla gösterir.



KİREÇLENME: Aşırı parmak hareketleri eklemlerdeki kıkırdağın aşınmasına sonra da kireçlenmeye yol açar. Parmakların eğilmesiyle sonuçlanır.



KİSTLER: Zorlayıcı hareketler eklemleri burkar. Eklemlerde kistler oluşabilir.



OMUZ KASI YIRTIĞI: Omuz bölgesi kasları kola hareket veren ve omuz eklemini yerinde tutan kas grubunu oluşturur. Zamanla kaslar kemiğe yapışma yerinden sökülür.