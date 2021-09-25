Miyopi bir ’ALO’ kadar yakın

Cep telefonu, bilgisayar ve tabletler 'Dijital Göz Yorgunluğu Sendromu'na' yol açıyor. Gözlerde kaşıntı, kuruluk veya çift görmeye neden oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türker, göz sağlığını korumak için alınacak önlemleri sıralıyor:
20 DAKİKA DİNLENİN...
● Uzun süre bilgisayar başında çalışanlar düzenli olarak göz doktoruna muayene olmalı.
● Belirli aralıklarla ekran başından uzaklaşılmalı. Bunun için her 20 dakikada 20 feet (6 metre) uzaklıktaki bir cisme 20 saniye süreyle bakın.
● Ekranla aranıza 55 santimetre mesafe koyun.
20 DAKİKA DİNLENİN...
● Uzun süre bilgisayar başında çalışanlar düzenli olarak göz doktoruna muayene olmalı.
● Belirli aralıklarla ekran başından uzaklaşılmalı. Bunun için her 20 dakikada 20 feet (6 metre) uzaklıktaki bir cisme 20 saniye süreyle bakın.
● Ekranla aranıza 55 santimetre mesafe koyun.