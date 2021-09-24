Huzursuz bacak uykusuz bırakır (Sağlık haberleri)

Bacaklarda oluşan yanma, batma ve karıncalanma... Tüm bunlar çoğu gece uykuları bölen Huzursuz Bacaklar Sendromu'nun şikayetleri arasında yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, ülkemizde her 3 kişiden birini tehdit eden bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Huzursuz Bacak Sendromu'nun demir eksikliği, hamilelik, diyabet, Parkinsondan kaynaklanabileceğini belirtiyor. Hastalığın tanı ve tedavisi için şu bilgileri veriyor: İyi bir öykü ve nörolojik muayene tanı için yeterli olur. Ancak bazı durumlarda tanı koymak için uyku testi yapmak gerekebilir. Tedavide ilk hedef, hastanın uyku ve yaşam kalitesini artırmak olur. Uyumadan önce hafif egzersizleri yapılması, öğleden itibaren kafein içeren içeceklerin kısıtlanması şikayetleri azaltır.

GRİBİN DÜŞMANI ADAÇAYI

Eylül ayının son günlerinin gelmesiyle hava sıcaklığı düşüyor. Bu durum, grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini artırıyor. Uzmanlar, bu hastalıklardan korunmada, doğal bitkilerin önemine değiniyor. Özellikle ıhlamur, adaçayı, papatya, zencefil ve karabiber gibi bitkiler vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Griple mücadeleye ediyor.

ÖKSÜRÜĞE KARŞI NANE

Hazımsızlığı gideren nane, akciğerleri temizler. Öksürüğü hafifletir. Mide ağrısını dindirir. Mide bulantısını alır. Sivilceleri yok eder. Baş ağrısını hafifletir. Metabolizmayı düzenler. Sindirimi hızlandırır.

AĞRILARA KUŞBURNU

Romatizma ağrılarını dindiren kuşburnu, kolesterolle savaşır. Kalp krizi riskini azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır. Kan şekerini dengeler. Cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar. Kemik erimesini önler.

TANSİYONA ANTEP FISTIĞI

Vücuttaki enfeksiyonu temizleyen Antep fıstığı, öksürüğü hafifletir. Kolesterolü düşürür ve kalbi güçlendirir. Kanserle savaşır. Antioksidan etkisiyle yaşlılığı bitirir. Kan şekerini dengeler. Yüksek tansiyonu düşürür.

BÖBREKLERDE KIRMIZI ALARM

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, obezite, fazla kalsiyum, tuz, hayvansal protein ve D vitamini alımının böbrek taşına neden olduğunu söylüyor. Taş oluşumunu engellemede doğru beslenmenin önemine değiniyor. "Yeterli olmayan su tüketimi böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketilmelidir" diyor. Yine kırmızı et, sakatat ve tavuk gibi hayvansal protein içeren besinlerin böbrek taşına neden olduğunu sözlerine ekliyor.

HAVUÇLA DİŞLER KESKİN!

Diş Hekimi Dr. Özge Gürbüz, dişleri beyazlatmak için kullanılan karbonat ve limon gibi aşındırıcı yöntemlerin ağız sağlığını bozduğunu söylüyor. "Elma, havuç, armut gibi tükürük salgılanmasını artıran ve diş minelerinde temizlik etkisi yaratır. Parlak dişlere sahip olmak için günde en az 2 kere fırçalamak gerekir" diyor.