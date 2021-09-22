Ağız kokusuna karşı kekik (Sağlık haberleri)

Güzel kokulu kekik, kalp krizini önler. kolon ve meme kanseriyle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sorunlarını bitirir. Adetleri düzenler ve adet sancısını keser. Gözleri korur. Ağız kokusunu bitirir.
REFLÜYE ÇARE MUZ
Sindirimi destekleyen muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Stres ve yorgunluğu alır. Enerji verir. Siyah noktaları ve akneleri temizler. Mideyi korur. Reflüyle savaşır.
DİYABETE BULGUR
Kan şekerini dengeleyen bulgur, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Lifli etkisiyle sindirimi hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Zihinsel yorgunluğu alır.