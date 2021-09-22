Ağız kokusuna karşı kekik (Sağlık haberleri)

FAZLA KİLO VARİS NEDENİ

Daha çok yaşlılık sorunu olarak bilinen varis, günümüzde gençleri de tehdit ediyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas, varisin görülme yaşının 20'lere indiğini söylüyor. Giyim tercihlerinin bile bu hastalığa neden olduğunu belirtiyor. Bu yüzden yüksek topuklu ayakkabıyla dar pantolonlardan uzak durmayı öneriyor. Düzenli egzersiz yapılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca uzman takibinin önemine değiniyor.