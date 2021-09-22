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    Ağız kokusuna karşı kekik (Sağlık haberleri)

    Güzel kokulu kekik, kalp krizini önler. kolon ve meme kanseriyle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sorunlarını bitirir. Adetleri düzenler ve adet sancısını keser. Gözleri korur. Ağız kokusunu bitirir.

    Ağız kokusuna karşı kekik

    Güzel kokulu kekik, kalp krizini önler. kolon ve meme kanseriyle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sorunlarını bitirir. Adetleri düzenler ve adet sancısını keser. Gözleri korur. Ağız kokusunu bitirir.

    REFLÜYE ÇARE MUZ
    Sindirimi     destekleyen muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Stres ve yorgunluğu alır. Enerji verir. Siyah noktaları ve akneleri temizler. Mideyi korur. Reflüyle savaşır.

    DİYABETE BULGUR
    Kan şekerini dengeleyen bulgur, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Lifli etkisiyle sindirimi hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Zihinsel yorgunluğu alır.

        PAKETTEN HEMOROİT ÇIKTI
        Yanlış         beslenme, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Özellikle hayatımızda geniş yer tutan paketli gıdalar, hemoroit yani basur hastalığına yol açıyor! Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, hemoroidin tedavi yöntemlerine değiniyor. "Hemoroit tedavisinde genellikle ilaç tedavisi öneriliyor. Fayda görmeyen hastalarda cerrahi müdahale gerekebiliyor" diyor. Hemoroitten korunmak içinse şunları öneriyor: Daha fazla tahıl grubu yiyecekler, sebze ve meyve tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerin kabuklarının soyulmamış olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle günde 2-2.5 litre su içilmelidir.

        FAZLA KİLO VARİS NEDENİ
        Daha çok yaşlılık sorunu olarak bilinen varis, günümüzde gençleri de tehdit ediyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Semih Barlas, varisin görülme yaşının 20'lere indiğini söylüyor. Giyim tercihlerinin bile bu hastalığa neden olduğunu belirtiyor. Bu yüzden yüksek topuklu ayakkabıyla dar pantolonlardan uzak durmayı öneriyor. Düzenli egzersiz yapılmasını tavsiye ediyor. Ayrıca uzman takibinin önemine değiniyor.
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        Haberler Sağlık Ağız kokusuna karşı kekik (Sağlık haberleri)
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