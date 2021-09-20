Mışıl mışıl sağlık! Kaliteli uykunun şifreleri...

Sağlıklı bir vücut için kaliteli uyku gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, iyi bir uyku için şunları öneriyor:
BU BESİNLER UYUTUR: Muz, potasyum içeriği ile kasları gevşetir. Uykuya geçişi kolaylaştırır.
Kivi, uykuyu teşvik eder. Kızılcık ve vişne uykusuzlukla mücadele eder.
KAFEİNE DİKKAT: Kahve, çay, çikolata kafein içerir. Kafein alımı gün boyunca uyanık kalmaya yardımcı olur. Uykudan en az 6 saat önce kafein tüketiminden kaçınmak gerekir.
KEFİRİ SEVİN: Yoğurt, peynir, kefir gibi süt ürünleri stresi azaltır. Uyku süresini artırır.
BU BESİNLER UYUTUR: Muz, potasyum içeriği ile kasları gevşetir. Uykuya geçişi kolaylaştırır.
Kivi, uykuyu teşvik eder. Kızılcık ve vişne uykusuzlukla mücadele eder.
KAFEİNE DİKKAT: Kahve, çay, çikolata kafein içerir. Kafein alımı gün boyunca uyanık kalmaya yardımcı olur. Uykudan en az 6 saat önce kafein tüketiminden kaçınmak gerekir.
KEFİRİ SEVİN: Yoğurt, peynir, kefir gibi süt ürünleri stresi azaltır. Uyku süresini artırır.