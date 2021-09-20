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    Mışıl mışıl sağlık! Kaliteli uykunun şifreleri...

    Sağlıklı bedenin yolu kaliteli uykudan geçiyor. Uzmanlar, mışıl mışıl uykunun şifrelerini açıkladı. Peki, sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmek gerek? İşte merak edilen tüm detaylar...

    Mışıl mışıl sağlık
    Sağlıklı bir vücut için kaliteli uyku gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, iyi bir uyku için şunları öneriyor:

    BU BESİNLER UYUTUR: Muz, potasyum içeriği ile kasları gevşetir. Uykuya geçişi kolaylaştırır.
    Kivi, uykuyu teşvik eder. Kızılcık ve vişne uykusuzlukla mücadele eder.

    KAFEİNE DİKKAT: Kahve, çay, çikolata kafein içerir. Kafein alımı gün boyunca uyanık kalmaya yardımcı olur. Uykudan en az 6 saat önce kafein tüketiminden kaçınmak gerekir.

    KEFİRİ SEVİN: Yoğurt, peynir, kefir gibi süt ürünleri stresi azaltır. Uyku süresini artırır.


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    Haberler Sağlık Mışıl mışıl sağlık! Kaliteli uykunun şifreleri...
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