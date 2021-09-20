Meme kanseri 45 yaşında

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söylüyor.Bu hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özen, "20 yaşından sonra her ay düzenli olarak kendi kendineyapılmalı. 20-40 yaş aralığında40 yaş sonrasında ise mutlaka her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir. 35-40 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. 45 yaş sonrası ise mamografi yılda bir kez çektirilmelidir" diyor.Tanısı kesinleşen vakalarda tedavi planı ise meme cerrahı ve tıbbi onkoloji uzmanı tarafından netleştiriliyor.