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    Meme kanseri 45 yaşında

    Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söyledi. Özen, "40 yaş sonrasında ise mutlaka her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir. 35-40 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. 45 yaş sonrası ise mamografi yılda bir kez çektirilmelidir" dedi.

    Meme kanseri 45 yaşında
    Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Necati Özen, ülkemizde her 4 kadından birinde meme kanserinin görüldüğünü söylüyor.

    3 YILDA BİR KONTROL
    Bu hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özen, "20 yaşından sonra her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapılmalı. 20-40 yaş aralığında 3 yılda bir doktor muayenesi şart. 40 yaş sonrasında ise mutlaka her yıl bir kez doktor muayenesi yaptırılması gereklidir. 35-40 yaş arası en az bir dijital mamografi çektirmeleri sonraki yıllarda yapılan incelemelerde karşılaştırma açısından önem taşımaktadır. 45 yaş sonrası ise mamografi yılda bir kez çektirilmelidir" diyor.

    Tanısı kesinleşen vakalarda tedavi planı ise meme cerrahı ve tıbbi onkoloji uzmanı tarafından netleştiriliyor.
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