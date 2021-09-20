Böbrek taşı aileden miras

Böbrek taşı, dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Her 5 kişiden birini tehdit ediyor. Üroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yücel Boz, TAKVİM okuyucularıyla şu bilgileri paylaşıyor...
DOĞRU BESLENMELİ
Böbrek taşının oluşmasında coğrafi, ırksal, beslenme gibi birçok faktör etkili oluyor. Taş hastalığı, sıcak iklime sahip bölgelere yaşayan insanlarda daha çok görülüyor. Çünkü sıcak hava, vücuttaki sıvı kaybını artırıyor. Bu durum, böbrek taşlarını tetikliyor. Ülkemizde de en çok böbrek taşı hastalığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor.
ÇOK RİSKLİ...
Uzmanlar 5 mm'nin altındaki taşların tıbbi müdahalesiz düşürülebildiğini belirtiyor. Dr. Mustafa Yücel Boz, "Taş hastalığı görüntülemeyle tanı konulan bir şey, sadece idrar ve kan tahliliyle kanaat getiremeyiz. Kişiye, taşın boyutuna, yerleştiği yere, ağrı eşiğine ve enfeksiyon varlığına göre taş tedavisi seçenekleri sunuyoruz. Taş düşüren kişi için diyet, taş analiz sonucunda önerilir. Çünkü kalsiyum okzalat taşı olan birine önereceğiniz diyetle, ürik asit taşı olan kişiye, önerebileceğiniz diyet aynı şey değildir. Sadece süt ürünleri değil taşınızın cinsine göre yeşillik ya da kuruyemişler bile bazen çeşitli taşların oluşumuna yol açabilir" bilgisini veriyor.
BOL SU AZ TUZ
Böbrek taşından korunmada, sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlıkları önem taşıyor. Bunun için öncelikle gün içerisinde bol bol su içilmesi gerekiyor. Ayrıca tuz tüketimini de azaltılması öneriliyor. Dr. Boz, önerilerini şöyle sıralıyor: Fazla tuz tüketiminin kalsiyum tutucu özelliğinden dolayı taş oluşum riskini arttırır. Bu nedenle böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşturabilecek olan sebepleri ortadan kaldırabilmek için metabolik yükü azaltmak adına tuz tüketimini azaltmalıyız. Taş hastalarında günlük 1.5-2 litre kadar idrar oluşumunu sağlayacak şekilde su tüketilmesi önerilmektedir.
DOĞRU BESLENMELİ
Böbrek taşının oluşmasında coğrafi, ırksal, beslenme gibi birçok faktör etkili oluyor. Taş hastalığı, sıcak iklime sahip bölgelere yaşayan insanlarda daha çok görülüyor. Çünkü sıcak hava, vücuttaki sıvı kaybını artırıyor. Bu durum, böbrek taşlarını tetikliyor. Ülkemizde de en çok böbrek taşı hastalığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülüyor.
ÇOK RİSKLİ...
Uzmanlar 5 mm'nin altındaki taşların tıbbi müdahalesiz düşürülebildiğini belirtiyor. Dr. Mustafa Yücel Boz, "Taş hastalığı görüntülemeyle tanı konulan bir şey, sadece idrar ve kan tahliliyle kanaat getiremeyiz. Kişiye, taşın boyutuna, yerleştiği yere, ağrı eşiğine ve enfeksiyon varlığına göre taş tedavisi seçenekleri sunuyoruz. Taş düşüren kişi için diyet, taş analiz sonucunda önerilir. Çünkü kalsiyum okzalat taşı olan birine önereceğiniz diyetle, ürik asit taşı olan kişiye, önerebileceğiniz diyet aynı şey değildir. Sadece süt ürünleri değil taşınızın cinsine göre yeşillik ya da kuruyemişler bile bazen çeşitli taşların oluşumuna yol açabilir" bilgisini veriyor.
BOL SU AZ TUZ
Böbrek taşından korunmada, sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlıkları önem taşıyor. Bunun için öncelikle gün içerisinde bol bol su içilmesi gerekiyor. Ayrıca tuz tüketimini de azaltılması öneriliyor. Dr. Boz, önerilerini şöyle sıralıyor: Fazla tuz tüketiminin kalsiyum tutucu özelliğinden dolayı taş oluşum riskini arttırır. Bu nedenle böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşturabilecek olan sebepleri ortadan kaldırabilmek için metabolik yükü azaltmak adına tuz tüketimini azaltmalıyız. Taş hastalarında günlük 1.5-2 litre kadar idrar oluşumunu sağlayacak şekilde su tüketilmesi önerilmektedir.