Kadınların kabusu rahim ağzı kanseri (Sağlık haberleri)

Rahim ağzı kanseri, tüm dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olarak biliniyor. Genellikle doğurgan dönemdeki kadınlarda görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, kadınların korkulu rüyası olan bu hastalığa değiniyor. Bu hastalık HPV (Human papilloma Virus tür) uzun süren, inatçı yüksek riskli HPV enfeksiyonu sonucunda oluyor. Teşhisi jinekolojik muayeneyle yapılıyor. Yumuşak bir fırça yardımıyla o bölgedeki hücreler toplanıyor. Smear testi sonucunda anormal hücre oluşumları görülürse kolposkopik inceleme yapılıyor ve rahim ağzından biyopsi alınıyor. Biyopsi sonucunda rahim ağzı kanseri tespit edilirse tedaviye geçiliyor. Küçük, erken evre kanseri olan hastalar histerektomi (rahim ve rahim ağzının çıkarılması) ile cerrahi olarak tedavi edilebiliyor.

7 BİN ADIM UZUN ÖMÜR

Çin'de yapılan araştırma, yürümenin insan sağlığına olan etkisini gösterdi. Günde 7 bin adım atmanın yeterli ölçüt olacağı belirtildi. Uzmanlar, her gün 7 bin adım atmanın ömrü uzattığını ve hastalıklardan koruduğunu ifade etti.

KALPLERE LİMON GÜCÜ

C vitamini deposu limon, bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Beyin kanaması riskini azaltır. Böbrek taşlarını döker. Kanserle savaşır. Hamile kadınlara folik asit desteği sağlar.