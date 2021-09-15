Alzheimer gözümüzün önünde(Sağlık haberleri)

İngiliz bilim adamları göz ve beyin sağlığının arasındaki bağlantıyı araştırdı. Sonuçlar büyük ilgi uyandırdı. Buna göre 55-73 yaş arası 12 bin kişide yapılan araştırmaya göre sarı nokta, katarakt ve diyabetle ilişkili göz hastalığı olanların ilerleyen süreçte bunama riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı! British Journal of Ophthalmology'de yayımlanan araştırmaya göre sarı noktanın yüzde 26, kataraktın ise yüzde 11 bunama riskini artırdığı vurgulandı.
AŞK OLSUN GUATR!
Zehirli guatr bir tiroit bezi hastalığı olarak ortaya çıkıyor. Vücudun savunma mekanizmasının kendi hücrelerini aşırı savunmadan kaynaklı yabancı olarak algılaması sonucu oluşuyor.
Tiroit bezleri, aşırı miktarda tiroit hormonu salgılıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, kadınlarda daha çok görülen zehirli guatrın çarpıntı ve cinsel isteksizliğe yol açtığını söylüyor. "İlaç tedavisi ile fazla üretilen tiroit hormonu kontrol altına alınır. Bir diğer yöntem cerrahi operasyon ve radyoaktif iyot tedavisidir" diyor.
TANSİYONA ÇÖREK OTU
Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Öksürüğü keser. Romatizma ağrılarını dindirir.
PANKREASA KEREVİZ
Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Kansere karşı korur. Özellikle pankreas kanserinin ilacıdır. Karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlar.
AŞK OLSUN GUATR!
Zehirli guatr bir tiroit bezi hastalığı olarak ortaya çıkıyor. Vücudun savunma mekanizmasının kendi hücrelerini aşırı savunmadan kaynaklı yabancı olarak algılaması sonucu oluşuyor.
Tiroit bezleri, aşırı miktarda tiroit hormonu salgılıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, kadınlarda daha çok görülen zehirli guatrın çarpıntı ve cinsel isteksizliğe yol açtığını söylüyor. "İlaç tedavisi ile fazla üretilen tiroit hormonu kontrol altına alınır. Bir diğer yöntem cerrahi operasyon ve radyoaktif iyot tedavisidir" diyor.
TANSİYONA ÇÖREK OTU
Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür. Tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Öksürüğü keser. Romatizma ağrılarını dindirir.
PANKREASA KEREVİZ
Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Kansere karşı korur. Özellikle pankreas kanserinin ilacıdır. Karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlar.