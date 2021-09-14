“Nasıl olsa geçer” demeyin: Bu ağrıda önemli hastalıklar gizli! Safra taşı mideyi vurur



GAZ: Gaz biriktikçe şişkinlik, aşırı tokluk hissedilmesine neden olur. Bu durum mide ağrısına da neden olabilir.

SİNDİRİM GÜÇLÜĞÜ: Hazımsızlık midede yanma yapar. Bazen bu yanma hissi yemek borusunda, boğazda ve ağızda da hissedilebilir. Nadir de olsa mide ülseri, reflü, mide kanserine yol açabilir.