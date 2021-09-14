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    “Nasıl olsa geçer” demeyin: Bu ağrıda önemli hastalıklar gizli! Safra taşı mideyi vurur

    Mide ağrısı, ihmale gelmiyor. Uzmanlar, 7’den 70’e herkeste görülen bu şikayetin, önemli hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. "Safra taşı tıkanıklığı, mide ağrısına yol açabilir. Vakit kaybetmeden doktora görünmek şart" uyarısında bulunuyor.

    Safra taşı mideyi vurur

    Günlük hayatta sıkça karşılaşılan mide ağrısı, genellikle ihmal ediliyor. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bu ağrı, ihmale gelmiyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen mide ağrısı, pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. İç hastalıkları Uzmanı Gülçin Polat, önemli bilgiler veriyor...

    YEMEKTEN SONRA ŞİDDETLENİR
    Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde rahatsız hissiyle ortaya çıkıyor. Bu ağrıya, şişkinlik, bulantı, kramp eşlik edebiliyor. Mide ağrısı bazen yemekten önce daha şiddetli olurken bazen de yemekten sonra şiddetlenebiliyor.

    Ağrının süresi, şekli, özellikleri gibi durumlar ağrıya neden olan rahatsızlığa göre değişiyor.

        HAZIMSIZLIĞI İHMAL ETMEYİN
        Mide ağrısına yol açan nedenler şöyle sıralanıyor:


        GAZ: Gaz biriktikçe şişkinlik, aşırı tokluk hissedilmesine neden olur. Bu durum mide ağrısına da neden olabilir.
        SİNDİRİM GÜÇLÜĞÜ: Hazımsızlık midede yanma yapar. Bazen bu yanma hissi yemek borusunda, boğazda ve ağızda da hissedilebilir. Nadir de olsa mide ülseri, reflü, mide kanserine yol açabilir.


        SAFRA TAŞI: Safrada kolesterol, bilirubin gibi maddeler birikerek taş halini alabilir. Safra taşı tıkanıklığa neden olduğunda kişide karnın üst sağ tarafında ağrı görülür. Tedavi edilmeyen safra taşları karaciğer ve pankreasa zarar verir.

            TEŞHİS NASIL KONULUR?
            Mide ağrısı yaşayan hastalar önce muayene edilir. Ağrının yeri ve ağrıya eşlik eden bulgular belirlenir. Kan tahlili ile enfeksiyon gibi durumların teşhisi konulur. Midedeki ağrının nedenini bulmada kullanılan en etkili yöntemlerden biri endoskopidir.

            Endoskopi işleminde hastanın ağzından midesine doğru ucunda kamera olan ince bir tüp ilerletilir. Böylece hastanın midesine kadar olan kısımda yara, tümör, kanama olup olmadığı görülür.
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            Haberler Sağlık “Nasıl olsa geçer” demeyin: Bu ağrıda önemli hastalıklar gizli! Safra taşı mideyi vurur
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