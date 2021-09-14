“Nasıl olsa geçer” demeyin: Bu ağrıda önemli hastalıklar gizli! Safra taşı mideyi vurur

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan mide ağrısı, genellikle ihmal ediliyor. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bu ağrı, ihmale gelmiyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen mide ağrısı, pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. İç hastalıkları Uzmanı Gülçin Polat, önemli bilgiler veriyor...
YEMEKTEN SONRA ŞİDDETLENİR
Mide ağrısı, karnın üst bölgesinde rahatsız hissiyle ortaya çıkıyor. Bu ağrıya, şişkinlik, bulantı, kramp eşlik edebiliyor. Mide ağrısı bazen yemekten önce daha şiddetli olurken bazen de yemekten sonra şiddetlenebiliyor.
Ağrının süresi, şekli, özellikleri gibi durumlar ağrıya neden olan rahatsızlığa göre değişiyor.