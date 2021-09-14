Katarakt ve yakını görme problemleri 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor...

İlerleyen yaş, göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkaya göz hastalıklarının özellikle 40'lı yaşlardan sonra daha sık görüldüğünü söylüyor. "Yakın görme sorunu olan presbiyopi bir çeşit hipermetropi olarak tanımlanabilir. Genelde 45 yaş ve sonrası görülen bu durum, önceden hipermetrop olan numaralı gözlük kullanan hastalarda daha erken dönemde de ortaya çıkabilir. İleri yaş grubunda sık görülen göz hastalıklarından biri de katarakttır. Katarakt 50 yaş ve sonrası ortaya çıkar. Bu durumda katarakta bağlı görme problemi olan ve 45 yaş üzeri olup hem uzak hem yakın gözlük takmak istemeyen hastalara hem uzak hem yakın gözlük kullanımını ortadan kaldıran "akıllı lensler" önerilir" bilgisini veriyor.
- Sağlık
- 14.09.2021 Gazete