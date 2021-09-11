Uzmanlar, pandemi döneminde artan hareketsizliğin kas kaybına neden olduğunu söylüyor

Covid-19 rahatsızlığına yakalanan hastaların iki günlük yatak istirahatinde yüzde 2, bir haftalık yatak istirahatinde ise büyük kas gruplarında yüzde 10 düzeyinde kas kaybı yaşanıyor. Doç. Dr. Hasan Alptekin, "Günde ortalama 750 adım kas kaybına neden olur. Tam tersi 2 hafta 5.000 adımın üzerine çıkan orta düzeyde bir fiziksel aktivite de bu kötü sonuçları bu kadar hızla geri çeviremez. 3-4 haftalık hareketsizlik kalp atım hızını artırıyor. Düzenli egzersiz yapmak 20-25 yaşlarında maksimum kas hacim ve gücüne ulaşılmasını sağlıyor" diyor. Alptekin, "Salgın döneminde evde kapalı kaldığımız dönemlerde çeşitli mobil uygulamaların da desteğiyle fiziksel aktivite düzeyimizi 30 dakika üzerinde tutmalıyız. Hareketsiz geçirilen zamanlar ömrün kısalmasına yol açmaktadır." diye konuşuyor.