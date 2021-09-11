Alzheimer'a sporla savaş aç (Sağlık haberleri)

İleri yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer'dan korunmada dengeli beslenme ve spor, kurtarıcı etki gösteriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Alzheimer hastalığı, 65 yaş üzerinde yüzde 2, 85 yaş üzerinde yüzde 20 oranında görülür" diyor. Şu önerilerde bulunuyor: Akdeniz diyeti, beyin ve vücut egzersizleri ile hastalık riskini azaltmak mümkündür. Erken tanı çok önemlidir. Uyku ve yeme düzeni kontrolü sağlanmalıdır.

KAVUN YE KANSIZLIĞI ÖNLE

Güzel tadı, hoş kokusu ve ağızda bıraktığı aroması ile bilinen kavun, kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara karşı vücut direnci sağlar. Damar tıkanıklığını önlemede etkilidir. Kalbe ve kansızlığa iyi gelir. Tansiyonu düzenler.

BÖRÜLCE CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.

DİYABETE KABAK

Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Hormonları uyarır. Diyabeti bitirir.

MUTLULUĞA BEZELYE

Mide kanserinden koruyan bezelye; kilo verdiriyor. Uzmanlar, bu yeşil mucizenin sağlığa katkılarını şöyle sıralıyor:

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişinin enerjisini yükselterek, güç verir.

Eklem romatizması, bronşit ve kemik kırılmasını engeller.

Kalbi güçlendirir.

Yaşlılık hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Şeker hastalarına iyi gelir.

Yüksek liften dolayı bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler.

Lif zenginidir. Zayıflatır.

Kötü kolesterolü düşürür.

DR. KUŞKONMAZ

Şifalı bitkilerden kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor. Kalpdamar, üreme, bağışıklık ve kemik sağlığını koruyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel hayatı canlandırıyor. Depresyona karşı etkili oluyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını engelliyor. Hücrelere zarar veren serbest radikallerin etkisini azaltıyor. Uzmanlar, hamilelik döneminde tüketilmesini öneriyor.