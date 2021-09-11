Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alzheimer'a sporla savaş aç (Sağlık haberleri)

    İleri yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer'dan korunmada dengeli beslenme ve spor, kurtarıcı etki gösteriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Alzheimer hastalığı, 65 yaş üzerinde yüzde 2, 85 yaş üzerinde yüzde 20 oranında görülür" diyor. Şu önerilerde bulunuyor: Akdeniz diyeti, beyin ve vücut egzersizleri ile hastalık riskini azaltmak mümkündür. Erken tanı çok önemlidir. Uyku ve yeme düzeni kontrolü sağlanmalıdır.

    Alzheimer’a sporla savaş aç

    İleri yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer'dan korunmada dengeli beslenme ve spor, kurtarıcı etki gösteriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Alzheimer hastalığı, 65 yaş üzerinde yüzde 2, 85 yaş üzerinde yüzde 20 oranında görülür" diyor. Şu önerilerde bulunuyor: Akdeniz diyeti, beyin ve vücut egzersizleri ile hastalık riskini azaltmak mümkündür. Erken tanı çok önemlidir. Uyku ve yeme düzeni kontrolü sağlanmalıdır.

    KAVUN YE KANSIZLIĞI ÖNLE
    Güzel tadı, hoş kokusu ve ağızda bıraktığı aroması ile bilinen kavun, kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara karşı vücut direnci sağlar. Damar tıkanıklığını önlemede etkilidir. Kalbe ve kansızlığa iyi gelir. Tansiyonu düzenler.

    BÖRÜLCE CİLDİ GENÇLEŞTİRİR
    Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.

    DİYABETE KABAK
    Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Hormonları uyarır. Diyabeti bitirir.

    MUTLULUĞA BEZELYE
    Mide kanserinden koruyan bezelye; kilo verdiriyor. Uzmanlar, bu yeşil mucizenin sağlığa katkılarını şöyle sıralıyor:
    Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişinin enerjisini yükselterek, güç verir.
    Eklem romatizması, bronşit ve kemik kırılmasını engeller.
    Kalbi güçlendirir.
    Yaşlılık hastalıklarına karşı koruma sağlar.
    Şeker hastalarına iyi gelir.
    Yüksek liften dolayı bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler.
    Lif zenginidir. Zayıflatır.
    Kötü kolesterolü düşürür.

    DR. KUŞKONMAZ
    Şifalı bitkilerden kuşkonmazın faydaları saymakla bitmiyor. Kalpdamar, üreme, bağışıklık ve kemik sağlığını koruyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel hayatı canlandırıyor. Depresyona karşı etkili oluyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını engelliyor. Hücrelere zarar veren serbest radikallerin etkisini azaltıyor. Uzmanlar, hamilelik döneminde tüketilmesini öneriyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Şenol Güneş tazminat istedi mi?
    Haberler Sağlık Alzheimer'a sporla savaş aç (Sağlık haberleri)
        SON DAKİKA