Hızlı kilo kaybı isterken canınızdan olmayın! (Sağlık haberleri)

Hızlı kilo kaybı için birçok insan, internet ve sosyal medyadan gördüğü çeşitli zayıflama yollarına başvuruyor. Bu bilinçsizce yapılan diyetler ise bağışıklık sisteminde zayıflamaya, metabolizmanın yavaşlamasına kadar çeşitli metabolik bozukluklara sebebiyet verebiliyor.

DAMARLARI TIKIYOR

Diyet Uzmanı Cemre Balkan, hızlı kilo vermek için kullanılan karışım çaylarının kalp atışını hızlandırıp kalp krizlerine sebebiyet verebildiğine dikkat çekiyor. Balkan, "Üstelik düşük karbonhidratlı bazı diyetler yüksek oranda hayvansal protein ve sodyum içeriğinden dolayı böbrek fonksiyonlarını etkilerken damar tıkanıklığına sebebiyet verebiliyor. Gerekli kan tahlilleri yapıldıktan sonra size özel hazırlanmış bir beslenme programı bağışıklığınızı düşürmeyecek aksine daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır" diyor.

BEYNİNİZ İÇİN ÇITLATIN

Çekirdek, beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Kan basıncını düzenler. Dolaşım sistemine destek olur. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Sinir sistemini düzenler. Ciltteki kızarıklık problemini çözer.

SAFRAYA ŞEFTALİ

Şeftali, safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır. İdrar söktürücü etkisi vardır. Kansere karşı koruyucudur. Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır. Kalp dostudur. Kanı temizler. Cilde tazelik verir.

DİŞLERE PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, sinirleri gevşetir. Uykusuzluğa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır. Mide kramplarını geçirir. Diş ağrılarını hafifletir. Cildi güzelleştirir. Göz kapaklarında meydana gelen iltihaplanmaları tedavi eder.

AŞKINIZA KİŞNİŞ KATIN

Salatalara ve yemeklere lezzet veren kişniş, içerdiği besin değerleriyle 7'den 70'e herkese fayda veriyor. Özellikle cinsel gücü artırdığı bilinen mucizevi besin, kalbi de kuvvetlendiriyor. Baş ağrılarını giderici özelliği ile sakinlik veriyor. Çiftlerin arzularını artıran kişniş, erkeklerde ereksiyon problemini önlüyor. Kadınlarda isteksizliği çözüyor. Vücuda olan sayısız faydalarının yanında çiftlerin aşklarını ateşliyor. Sperm kalitesini artırıp cinsel güdüleri kamçılıyor. Mikropları kırıyor. Hücre zehirlenmesini önlüyor. Tansiyonu düzenliyor. İştah açıyor. Bağırsak gazlarını gideriyor. Sinirleri yatıştırıyor.

BÖĞÜRTLEN GÜÇLEN

Mucize meyve böğürtlen, kan şekerini düzenliyor. Beyin gelişimini destekliyor. Sindirimi geliştiriyor. Bağışıklığı artırıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Kilo vermeyi destekliyor. Ciltteki kırışıklıkları ortadan kaldırıyor. Kanser ve DNA hasarını önlemeye yardımcı oluyor. Bir bardak böğürtlen, vücudunuz için önerilen günlük C vitamininin yarısını sağlıyor.

KAYGINIZ ÇOCUĞA BULAŞABİLİR

Covid-19 salgını nedeniyle online olarak devam eden eğitim süreci, 2021-2022 eğitimöğretim yılında yüz yüze yapılıyor. Psikolog Dr. Kahraman Güler, okula ilk kez gidecek öğrencilerin velilerine önemli uyarılarda bulunuyor: Çocuğun yüz yüze eğitimde bocalamasını anlamakta fayda var. Kaygılı söylemler çocuklara bulaşabilir. Çocuklar anne babaları rol model alıyorlar. Söylemlere dikkat etmek gerekiyor.

KARACİĞERİN GÜCÜ

Kendisini yenileyebilen tek iç organ olan karaciğer, günümüzde canlı verici nakillerde her yıl on binlerce hayatın kurtarılmasını sağlıyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğerin 1-2 hafta sonra 2 katına ulaştığı ve 6. ayda büyüklüğünün yüzde 85 ila 90'ına ulaştığı saptandı" diyor.