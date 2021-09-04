Hamilelik sırasında sigara içmek, düşük yapma ve prematüre doğum riskini artırıyor (Sağlık haberleri)

Hamilelik sırasında sigara içmek, düşük yapma ve prematüre doğum riskini artırıyor. Bebek ölümlerinin yüzde 40'ını gebeyken sigara kullanımının sebep olduğu düşünülüyor. İngiltere'de yapılan araştırmada hamileliği sürecinde sigara kullanan anne adaylarının rahimlerindeki bebeklerin yüzlerine daha sık dokundukları fark edildi. Çalışma, sigaranın bebeklerin merkezi sinir sistemi gelişimini yavaşlatabileceğini gösterdi.

SAÇLARA IHLAMUR

Ihlamur, sinirleri kuvvetlendirir. Uyku verir. Kansızlığı giderir. Böbrek ve mesaneyi temizler. Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini yok eder. Göğüs ve bronşları yumuşatır. Bağırsak spazmını giderir. Saç dökülmesini önler. Dıştan lokal veya tam banyo halinde alınırsa cildi yumuşatır.

BEYİN İÇİN ÇAY İÇİN

Çin'de çay içmenin bilişsel becerilerin gelişimi üzerindeki etkisini ölçen bir araştırma yapıldı. Sonuçta düzenli olarak tüketilen çayın bilişsel becerilerde gelişimi sağladığı anlaşıldı. Çay içenlerin su içenlerden daha neşeli oldukları, problem çözme becerilerini daha uzun süre koruyabildikleri ve kronik yorgunluğa daha kolay karşı koyabildikleri görüldü.

BEYAZ TENLİLER DİKKAT

İklim değişiklikleri, güneşin zararlı ışınları, kullanılan kozmetik malzemeler ve kimyasallar, cilt kanserini beraberinde getiriyor. Görülme sıklığı hızla artan cilt kanseri, beyaz tenlilerde daha fazla risk teşkil ediyor. Kötü huylu tümörlerin yüzde 30'u vücuttaki benler üzerinde gelişiyor. Dr. Zahide Eriş Eken, erken tanının hayati önemine dikkat çekiyor. Tümörün erkenden çıkarılması halinde hastaları yaşam süresinde değişiklik olmadan devam edebileceğini söylüyor.

KABIZLIĞA ARMUT

Yazın sevilen meyvelerinden armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelir. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.