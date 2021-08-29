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    Erkekler dikkat! Cinsel isteksizliğe yol açıyor: Yüksek tansiyon için uzmana başvurun

    Yüksek tansiyon zamanla kan damarlarına zarar veriyor. Bu durum, özellikle erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açıyor. Prof. Dr. Halim Hattat uyarıyor: İlaç kullanımı sonrası şikayetleriniz artarsa, uzmana başvurun.

    Tansiyon aşktan ne anlar

    Türkiye'de en sık görülen kronik hastalıklardan tansiyon, hayatı tehdit ediyor. 40 yaşın üzerindeki erkeklerde aşk hayatını bitiriyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, hem tansiyonun hem de tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel ilişkiye verdiği zarara değiniyor.

    İLİŞKİYE ZARAR VERİR


    "Tansiyon yükseldiğinde zamanla kan damarlarının duvarı zedelenir. Yıllar içinde damar duvarları kalınlaşıp daralır. Damar hasarı nedeniyle tüm vücutta kan akışı azalır. Peniste de sertleşmenin meydana gelmesi için gereken kan akımı düşer. Böylece sertleşmeyi elde etmek ve sürdürmek güçleşir" açıklaması yapıyor.

        HEMEN DOKTORA!


        Prof. Dr. Hattat, yeni başlanılan tansiyon ilacının, sertleşme sorununa ve cinsel istekte azalmaya yol açması halinde, hemen bir uzmana başvurulmasını öneriyor.

        "Hekim gerektiğinde ilacın tipini, dozunu veya kullanım şeklini değiştirerek yan etkileri hafifletmeye çalışacaktır. Cinsel hayatınızda ilaçlara bağlı gelişen sorunları "cinsel hayatım bitti" şeklinde algılamamak gerekir" diyor.

            İLİŞKİ SIRASINDA DİKKAT


            Cinsel ilişki de tansiyonu yükseltebiliyor. Prof. Dr. Hattat, "İlişki, büyük tansiyonu 120 mmHg'den, 150-180 mmHg'ye kadar çıkartabilir. Eğer 15-20 dakika sıkıntısız yürüyüş yapabiliyorsanız seksten kaçınmanıza gerek yok. Tansiyonunuzu düşürecek yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç kullanımı da şikayetleri azaltır" diyor.

            HORMON EKSİKLİĞİNE YOL AÇAR
            Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, erkeklerde hormon seviyesini düşürüyor. Bu durum, sertleşme sorununa yol açıyor. Uzmanlar, "Yine beta bloker grubu ilaçların çoğu (bazı istisnalar hariç) sertleşme sorununa yol açabiliyor" diyor.
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            Haberler Sağlık Erkekler dikkat! Cinsel isteksizliğe yol açıyor: Yüksek tansiyon için uzmana başvurun
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