Erkekler dikkat! Cinsel isteksizliğe yol açıyor: Yüksek tansiyon için uzmana başvurun

Türkiye'de en sık görülen kronik hastalıklardan tansiyon, hayatı tehdit ediyor. 40 yaşın üzerindeki erkeklerde aşk hayatını bitiriyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, hem tansiyonun hem de tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların cinsel ilişkiye verdiği zarara değiniyor.
İLİŞKİYE ZARAR VERİR
"Tansiyon yükseldiğinde zamanla kan damarlarının duvarı zedelenir. Yıllar içinde damar duvarları kalınlaşıp daralır. Damar hasarı nedeniyle tüm vücutta kan akışı azalır. Peniste de sertleşmenin meydana gelmesi için gereken kan akımı düşer. Böylece sertleşmeyi elde etmek ve sürdürmek güçleşir" açıklaması yapıyor.