Erkekler dikkat! Cinsel isteksizliğe yol açıyor: Yüksek tansiyon için uzmana başvurun



"Tansiyon yükseldiğinde zamanla kan damarlarının duvarı zedelenir. Yıllar içinde damar duvarları kalınlaşıp daralır. Damar hasarı nedeniyle tüm vücutta kan akışı azalır. Peniste de sertleşmenin meydana gelmesi için gereken kan akımı düşer. Böylece sertleşmeyi elde etmek ve sürdürmek güçleşir" açıklaması yapıyor.