Dondurmayı abartma diyabeti artırma (Sağlık haberleri)

Diyetisyen Eda Akın, diyabet, kalp damar hastalıkları olanlar ve diyet yapanların dondurma tüketiminde dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. "Porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Diyabet hastaları, diyetisyen kontrolünde diyabetik dondurmaları tüketmelidir" diyor.
ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ
Ebegümeci, göğsü yumuşatır. Öksürük keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.
UYKUSUZLUĞA IHLAMUR
Ihlamur, sinirleri kuvvetlendirir. Uyku verir. Kansızlığı giderir. Böbreği temizler. Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini yok eder. Göğüs ve bronşları yumuşatır. Bağırsak spazmını giderir. Saç dökülmesini önler.