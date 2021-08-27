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    Dondurmayı abartma diyabeti artırma (Sağlık haberleri)

    Diyetisyen Eda Akın, diyabet, kalp damar hastalıkları olanlar ve diyet yapanların dondurma tüketiminde dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. "Porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Diyabet hastaları, diyetisyen kontrolünde diyabetik dondurmaları tüketmelidir" diyor.

    Dondurmayı abartma diyabeti artırma

    Diyetisyen Eda Akın, diyabet, kalp damar hastalıkları olanlar ve diyet yapanların dondurma tüketiminde dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. "Porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Diyabet hastaları, diyetisyen kontrolünde diyabetik dondurmaları tüketmelidir" diyor.

    ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ
    Ebegümeci,     göğsü yumuşatır. Öksürük keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.

    UYKUSUZLUĞA IHLAMUR
    Ihlamur,     sinirleri kuvvetlendirir. Uyku verir. Kansızlığı giderir. Böbreği temizler. Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini yok eder. Göğüs ve bronşları yumuşatır. Bağırsak spazmını giderir. Saç dökülmesini önler.

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    Haberler Sağlık Dondurmayı abartma diyabeti artırma (Sağlık haberleri)
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