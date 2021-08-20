Bebeklerde kulak enfeksiyonuna dikkat (Sağlık haberleri)

Dr. Ersin Sarı, birçok ebeveynin kulak enfeksiyonları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını söylüyor. Sarı, "Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve sinüzit gibi rahatsızlıklar, kulak enfeksiyonunun meydana gelmesinden belirleyici bir rol oynar. Bu hastalığın bebeklerde sık görülme nedeni ise bebeklerin östaki borusunun normale göre çok daha kısa olmasıdır. Bu vaka bebeklerin kulaklarının ağrımasına ve huzursuz olmasına neden olur. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmek önemli. Anne sütünün ana yemek olduğunu unutmadan takviye yapmak yararlı olacaktır." diyor.

BADEMLE CİLDİNİ KORU

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Zayıflamaya yardımcı olur.

FISTIK GİBİ OLUN

Yaygın bir şekilde çerez olarak tüketilen yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengeler.