Limon sarımsak tansiyondan kurtulsak

Hipertansiyon, belirtileri olmadığından çoğu kişi hasta olduğunun bile farkında olmuyor. Dr. Asil İşçi, hipertansiyonlu hastalar için en önemli tehdit, 'hedef organlar'da oluşabilecek ağır hasar olduğunu söylüyor.

İşçi, "Kalbiniz kalp yetmezliği, kalp-damar hastalığının hızlanması, kalp krizi, beyniniz felç ya da bellek sorunları, gözleriniz retina kanamaları, böbrekleriniz böbrek yetmezliği tehdidi altındadır" diyor. Hipertansiyon için önerilen günlük tuz tüketiminin 1 çay kaşığı olduğunu söyleyen İşçi, iyi gelen besinleri açıklıyor: Limon suyu ilaç kadar etkili olmasa da bir miktar düşürebilir. Sarımsak, içeriğinde allisin denen madde sayesinde tansiyon için yararlı olabiliyor. Domates, kalp damar hastalıkları için çok faydalıdır. Pancar, içindeki nitrat sayesinde tansiyon düşmesi için önemli reaksiyonlarda rol oynuyor.