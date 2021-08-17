Kalp, astım ve depresyona işaret ediyor! Dispne hastalığına dikkat | Dispne hastalığı nedir?

En sık acil başvuruları arasında halk arasında nefes darlığı olarak bilinen dispne hastalığı bulunuyor. Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, nefes darlığının altında yatan hastalıklara dikkat çekiyor:
Santral sinir sisteminden tutun da kalp ve akciğer hastalıklarına kadar hatta kansızlık gibi birçok hastalığa kadar şikayet ve belirtiler genellikle nefes darlığıyla ortaya çıkar. Bunların yanında psikolojik rahatsızlıkların büyük bir kısmının nefes darlığıyla bulgu vermesi çok sık bir şekilde rastlanıyor.
BELİRTİLERİ ISKALAMAYIN
Sağlık çalışanları açısından nefes darlığı şikayetinin hem psikolojik hem de önemli organ ve dokuların hastalık belirtisi olması, tanıyı zorlaştırıyor.