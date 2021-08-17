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    Kalp, astım ve depresyona işaret ediyor! Dispne hastalığına dikkat | Dispne hastalığı nedir?

    Nefes darlığının altında birçok hastalık bulunuyor. Uzmanlar, “Sırt üstü yattığınızda nefes darlığı ortaya çıkıyorsa kalple ilgili problem oluyor. Islık çalar gibi bir hırıltı varsa astım, KOAH gibi bir akciğer hastalığı yaşanıyor. Nedensiz nefes darlığı ise depresyonun belirtisidir” diyor.

    Nefes kesen hastalık

    En sık acil başvuruları arasında halk arasında nefes darlığı olarak bilinen dispne hastalığı bulunuyor. Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, nefes darlığının altında yatan hastalıklara dikkat çekiyor:

    Santral sinir sisteminden tutun da kalp ve akciğer hastalıklarına kadar hatta kansızlık gibi birçok hastalığa kadar şikayet ve belirtiler genellikle nefes darlığıyla ortaya çıkar. Bunların yanında psikolojik rahatsızlıkların büyük bir kısmının nefes darlığıyla bulgu vermesi çok sık bir şekilde rastlanıyor.

    BELİRTİLERİ ISKALAMAYIN
    Sağlık çalışanları açısından nefes darlığı şikayetinin hem psikolojik hem de önemli organ ve dokuların hastalık belirtisi olması, tanıyı zorlaştırıyor.

        Sırt üstü yattığınızda nefes darlığı ortaya çıkıyorsa muhtemelen kalple veya kalple ilgili olan bir organın problemini yaşıyor olabilirsiniz. Islık çalar gibi bir hırıltı varsa beraberinde astım, KOAH gibi bir akciğer hastalığı yaşıyorsunuzdur.

        Ani veya ezilme şeklinde göğüs ağrısı söz konusuysa akciğere pıhtı atmış olabilir ya da kalp krizi durumu söz konusu olabilir.

        EFORDA KALBE DİKKAT
        Genç yaşlarda eforla birlikte ortaya çıkan durumlar kalp kapakçıklarında ya da kalp duvarlarında delik ve kaçaklara bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

            Eğer herhangi bir nedene bağlanamıyorsa nefes darlığının özellikle depresyonun bir belirtisi olarak bazen ileri yaşlarda da hassas kişilerde depresyonun bir belirtisi olarak görülüyor.
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            Haberler Sağlık Kalp, astım ve depresyona işaret ediyor! Dispne hastalığına dikkat | Dispne hastalığı nedir?
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