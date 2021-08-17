Kalp, astım ve depresyona işaret ediyor! Dispne hastalığına dikkat | Dispne hastalığı nedir?

Santral sinir sisteminden tutun da kalp ve akciğer hastalıklarına kadar hatta kansızlık gibi birçok hastalığa kadar şikayet ve belirtiler genellikle nefes darlığıyla ortaya çıkar. Bunların yanında psikolojik rahatsızlıkların büyük bir kısmının nefes darlığıyla bulgu vermesi çok sık bir şekilde rastlanıyor.