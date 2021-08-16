Mucize besinlere dikkat! Yorgunluğun çaresi mutfakta

Sağlıklı yaşlanma ve bağışıklığı güçlendirmede glutatyon önemli rol üstleniyor. Ancak vücuttaki en önemli antioksidan olan glutatyon, yaşla birlikte azalıyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan stres, kötü beslenme ve uyku bozukluklarının da glutatyon seviyesini azalttığını söylüyor. "Glutatyon seviyesini arttırmada sentez için gerekli olan aminoasitlerden zengin bir beslenme öneriyoruz. Bu anlamda et, yumurta ve balık gibi hayvansal kaynaklı besinlerin yanı sıra; sarımsak, soğan, brokoli, lahana, su teresi, karnabahar gibi sebzeler diyetimizde yer almalıdır. Brüksel lahanası, fındık, mercimek, kuşkonmaz, avokado, börülce ve maydanoz gibi besinler de tüketilmelidir" diyor.

EGZERSİZ ŞART

Öte yandan aerobik egzersizin de glutatyon seviyelerini arttırmada olumlu etkisi olduğunu belirtiyor. Glutatyonun Parkinson ve Alzheimer'dan koruduğunu, yorgunluk şikayetlerini azalttığını belirtiyor.