'Çağın vebası' kanserden korunmak mümkün! İşte kanseri bitiren 7'li

Çağın vebası kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Tıpta yaşanan gelişmeler, yeni tedavi yöntemleri ve erken tanı ise bu hastalıkla mücadele kilit rol üstleniyor. Ancak erken tanı ve tarama programlarına yönelik başvuruların azalması ve tedavilerin aksaması, kanserden ölümlerin artması endişesine yol açıyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar, kanserin önlenebilir bir hatalık olduğunu söylüyor.

FAZLA KİLO RİSKİ ARTIRIR

"Çünkü kanser yüzde 90 çevresel ve yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı. Çevresel faktörler arasında en önemli yeri sigara, obezite, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, alkol ve enfeksiyonlar tutuyor. Bu risk faktörleri kaldırılırsa kanser riski de azalır" diyor. Kanserden korunmak için alınması gereken 7 tedbiri sıralıyor:

TÜTÜNDEN UZAK DURUN:

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketilmesi kanser riskini artırır. Akciğer kanserinin yüzde 90'a yakın kısmı sigaradan dolayı gelişir. Ayrıca başboyun, yemek borusu, mesane, rahim ağzı, pankreas ve böbrek kanseri gibi birçok kanser türüne de yol açar.

FAZLA KİLODAN KAÇININ:

Hareketsiz yaşam kilo artışına ve obeziteye neden olur. Obezite ise özellikle meme, yemek borusu, pankreas, rahim, yumurtalık, kalın barsak, prostat ve böbrek kanseri riskini artırır.

SAĞLIKLI BESLENİN:

Günlük beslenmenizde 4-5 porsiyonluk sebze- meyve dağılımına önem verin. Lifli gıdaları tercih edin. Az lifli gıda tüketenlerde kalın bağırsak kanseri daha sık görülür.

ALKOLDEN UZAK DURUN:

Fazla alkol tüketimi bağışıklık sistemini zayıflatır. Kanser riskini artırır. Ayrıca aşırı alkol, baş-boyun, karaciğer ve pankreasta kanser gelişimine neden olur.

HAREKET EDİN:

Fiziksel aktivitenin artırılması ideal kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olur. Bunun yanında fiziksel aktivite meme ve kolon kanseri riskini de düşürür. Her gün en az yarım saatlik fiziksel aktivite yapmaya özen gösterin.

GÜNEŞTEN KORUNUN:

Cilt kanserinden korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmayın. Solaryumdan uzak durun.

AŞI YAPTIRIN:

Hepatit B aşısı ile karaciğer kanseri riski azaltılabilir. Human papilloma virüsü (HPV)'a karşı aşılanma ile rahim ağzı, anal, penis ve baş-boyun kanserine yakalanma olasılığı düşürülebilir.