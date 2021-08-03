Düzenli kontrolü ihmal etmeyin bu hastalık kör bile eder! Şeker hastalığına dikkat

Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Gelişen tıp sayesinde belki insan ömrü uzuyor ancak insanların hastalıkla geçirdiği süre de artıyor. Özellikle değişen beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam, kronik hastalıklara zemin hazırlıyor.
Sağlığı tehdit eden hastalıkların başında ise diyabet, yani şeker hastalığı geliyor. Çoğu zaman toplumda ihmal edilen bu hastalık, sinsice ilerliyor. Vücudun hayati organlarına zarar veriyor. en büyük zararı ise göze veriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, şeker hastalığının süresi arttıkça gözde hasar yapma riskinin arttığını belirtiyor.
SAKIN İHMAL ETMEYİN
Kronik bir hastalık olan diyabetin tedavisi ömür boyu sürüyor. Dolayısıyla hastaların kontrollerini aksatmaması gerekiyor. İyi kontrol edilmemiş diyabet, göz sağlığını tehdit ediyor.