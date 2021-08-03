Düzenli kontrolü ihmal etmeyin bu hastalık kör bile eder! Şeker hastalığına dikkat

KONTROL ŞART...

Diyabet, göz tansiyonu olarak bilinen glokoma da davetiye çıkartıyor. Diyabetli kişilerde glokom iki kat daha fazla görülüyor. Bu nedenle kan şekeri kontrolü önem taşıyor. Dr. Apa, "Erken evrede tespit edilen lezyonlar daha etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Kan şekeri düzeyi, tansiyon, kolesterol ve diğer önemli tetkiklerin de şeker hastalığınızla ilgilenen doktor tarafından kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu yüzden diyabet tanısı alan her hasta göz doktoruna başvurmalıdır" diyor.