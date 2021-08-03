Anne sütü hem anne hem de bebek için mucizevi etki gösteriyor: İşte anne sütünü artıran reçete

Anne sütü hem anne hem de bebek için mucizevi etki gösteriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, bebeklerin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi gerektiğini söylüyor. "Annelerin emzirme döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmeleri hem bebek hem anne sağlığı için büyük öneme sahiptir. Bir annenin bebek büyümesini desteklemek için yeterli miktarda ve kalitede süt üretme kapasitesi esnektir, beslenme eksikliğine karşı oldukça dirençlidir" diyor. Havuç, dereotu, incir, keten tohumunun anne sütünü artırdığını belirten Prof. Dr. Karabayır, şöyle devam ediyor: Anne sütünün artmasını sağlayan en önemli faktör bebeği ilk aylarda, günde en az 8-12 kez, 15-20 dakika emzirmektir. Anne sütü yetersizliği çok nadir görülen bir durumdur. Bebeğin memeyi tam olarak boşaltamamasından kaynaklanır" diyor.