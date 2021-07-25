Romatizmanın tedavisi ömür boyu sürüyor: Lavanta yağı romatizmanın ilacı

BİBERİYE YAĞI AĞRI KESER

Aromatik yağlar, romatizma ağrılarını keser mi?

BAZI bitkisel yağlar, rahatlatıcı ve gevşetici etkiye sahiptir. Pek çok ağrı türünü azaltabilirler. Bitkisel yağlar cilde sürerek kullanılmalıdır. Kekik yağı, romatizmal ağrılar, artrit, eklem ve kas ağrıları için uygundur. Lavanta yağı, eklemler için iyi bir yağdır. Biberiye yağı da bu rahatsızlığa iyi gelen yağlar arasındadır. Ağrıyan bölgeler menekşe yağı ile de ovulabilir. Zeytinyağı ile masajda yapılabilir kas ve eklemlerinizi ovabilir ve ağrılardan kurtulabilirsiniz. Hindistan cevizi yağıda da eklem ağrılarını giderici etkiye sahiptir. Ağrıyan bölgeler Hindistan cevizi yağı ile ovulabilir.