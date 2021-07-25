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    Romatizmanın tedavisi ömür boyu sürüyor: Lavanta yağı romatizmanın ilacı

    Eklemlerde şişlik ve ağrıya neden olan romatizmanın tedavisi ömür boyu sürüyor. Lavanta ve biberiye yağı, bu hastalığın neden olduğu ağrıyı dindiriyor. Hastalara şifa oluyor.

    Lavanta yağı romatizmanın ilacı

    Eklem ve kemik hastalıkları, yaşama kalitesini düşürüyor. Romatizma, ülkemizde en çok görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Uzmanlar, genetik bir hastalık olan romatizmayla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor:

    ROMATİZMA NEDİR? HANGİ BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİR?
    Romatizma; insan vücudunun savunma mekanizmasında bozukluk yapan ve her yaşta görülen bir hastalıktır. Eklemlerde şişlik, kızarıklık ve ağrı ile seyreder. En önemli belirtileri kas güçsüzlüğü, eklem, kas ve bel ağrısı, ciltte döküntü, tırnak değişiklikleri, deri sertliği, gözyaşı azalması, ağız kuruluğu, gözlerde kızarıklık, görmede kayıp, uzun süreli yüksek ateş, nefes darlığı, kuru öksürük ve kanlı balgamdır.

    ÖMÜR BOYU İLAÇ KULLANMAK GEREKİR Mİ?
    Romatizmada tam iyileşmenin olması söz konusu değildir. Hastalık, ataklarla ve remisyon dediğimiz iyileşme halleriyle seyreder. Hastalar uzun süreli remisyona girerlerse, en az altı ay olmak kaydıyla, gene doktor kontrolünde olma koşuluyla ilaçlara ara verebilirler. Dolayısıyla ömür boyu ilaç kullanmaları gerekmeyebilir.

        NASIL BESLENMEMİZ GEREKİR?
        Bitkisel yağlardan uzak durmak gerekir. Bağlık son derece önemlidir. Ceviz, keten tohumu ve semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler bitkisel Omega-3'lerden zengindir. Hastalık için birebirdir.

        EGZERSİZ İYİ GELİR Mİ?
        Evet. Kas gücünü geliştiren egzersizler, ritmik koşma, yüzme ve yürüyüş romatizma için son derece faydalıdır.

        FAZLA KİLONUN ROMATİZMA ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR?
        Fazla kilo eklem romatizması olan hastalarını olumsuz etkiler. Çünkü kilo arttıkça tüm eklemlere yük artar. Bu da ağrıları oluşmasını tetikler.

            BİBERİYE YAĞI AĞRI KESER
            Aromatik yağlar, romatizma ağrılarını keser mi?
            BAZI bitkisel yağlar, rahatlatıcı ve gevşetici etkiye sahiptir. Pek çok ağrı türünü azaltabilirler. Bitkisel yağlar cilde sürerek kullanılmalıdır. Kekik yağı, romatizmal ağrılar, artrit, eklem ve kas ağrıları için uygundur. Lavanta yağı, eklemler için iyi bir yağdır. Biberiye yağı da bu rahatsızlığa iyi gelen yağlar arasındadır. Ağrıyan bölgeler menekşe yağı ile de ovulabilir. Zeytinyağı ile masajda yapılabilir kas ve eklemlerinizi ovabilir ve ağrılardan kurtulabilirsiniz. Hindistan cevizi yağıda da eklem ağrılarını giderici etkiye sahiptir. Ağrıyan bölgeler Hindistan cevizi yağı ile ovulabilir.

            ROMATİZMA GENETİK BİR HASTALIK MIDIR?
            Romatizmada genetiğin önemi büyüktür. Ailesel yatkınlık vardır ama tetikleyici çevresel faktörler olmazsa hastalık ortaya çıkmayabilir.
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            Haberler Sağlık Romatizmanın tedavisi ömür boyu sürüyor: Lavanta yağı romatizmanın ilacı