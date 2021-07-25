Romatizmanın tedavisi ömür boyu sürüyor: Lavanta yağı romatizmanın ilacı

ROMATİZMA NEDİR? HANGİ BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİR?
Romatizma; insan vücudunun savunma mekanizmasında bozukluk yapan ve her yaşta görülen bir hastalıktır. Eklemlerde şişlik, kızarıklık ve ağrı ile seyreder. En önemli belirtileri kas güçsüzlüğü, eklem, kas ve bel ağrısı, ciltte döküntü, tırnak değişiklikleri, deri sertliği, gözyaşı azalması, ağız kuruluğu, gözlerde kızarıklık, görmede kayıp, uzun süreli yüksek ateş, nefes darlığı, kuru öksürük ve kanlı balgamdır.
ÖMÜR BOYU İLAÇ KULLANMAK GEREKİR Mİ?
Romatizmada tam iyileşmenin olması söz konusu değildir. Hastalık, ataklarla ve remisyon dediğimiz iyileşme halleriyle seyreder. Hastalar uzun süreli remisyona girerlerse, en az altı ay olmak kaydıyla, gene doktor kontrolünde olma koşuluyla ilaçlara ara verebilirler. Dolayısıyla ömür boyu ilaç kullanmaları gerekmeyebilir.