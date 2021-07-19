Yeşil soğan ödem atar (Sağlık haberleri)

Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem arttırır.

YOĞURT GÜZELİ

Kemik sağlığı için vazgeçilmez olan yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor. Yüksek tansiyonu düşürüyor. Diyabetle savaşıyor. Akciğerleri koruyor. Vücudunuzun polen ve diğer alerjenlere karşı reaksiyonunu azaltabiliyor. Hem kabızlık hem de ishal şikayetlerini en aza indiriyor.

HAFIZAYA HATRI VAR

Yaşın ilerlemesiyle birlikte hastalıklar da kapıyı çalıyor. İleri yaşta görülen hastalıklardan Alzheimer ve Parkinson, hayatı tehdit ediyor. Bu hastalıklardan korunmada, aktif bir yaşam sürmek ve sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Uzmanlar, doğru oranda tüketilen kahvenin beyni güçlendirdiğini ve Alzheimer'dan koruduğunu söylüyor. Beyin hücrelerini koruyarak hafızayı güçlendiren kahveyi, yemeklerden 1 saat önce veya sonra kahve tüketmek gerekiyor. Kahve çeşitlerinden Türk kahvesi, espresso veya filtre kahve en sağlıklıları arasında bulunuyor.

YOL ARKADAŞIM KURU ÜZÜM

Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonunun açılmasıyla uzun yolculuklar da başladı. Diyetisyen Öznur Akgöz de seyahatlerde öncelikle vitamin ve mineral ihtiyacı için yanınıza meyve almanızı öneriyor. Akgöz, "Kilitli bir poşette kuru üzüm, dut, kayısı, ve ceviz, fındık, badem gibi yemişleri yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca sandviç, tam tahıllı lavaş tost, tam tahıllı poğaçalar, yulaf ile yoğurt karışımları, dilimlenmiş sebzeler, sağlıklı içecekler de hem sizi tok tutar hem de kan şekerinizi dengeler" diyor.