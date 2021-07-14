Sağlıklı ve güçlü hafızanın yolu, dişlerden geçiyor! (Sağlık haberleri)

Sağlıklı ve güçlü hafızanın yolu, dişlerden geçiyor! New Yok Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre diş fırçalama ve dişipi kullanma gibi ağız hijyeni alışkanlıkları bilişsel bozukluğu ve bunamayı önleyebiliyor. Araştırmayı yürüten Prof. Bei Wu, "Alzheimer hastalığı ve bunama teşhisi konduğu ve ağız sağlığını ömür boyu iyileştirebilme fırsatı göz önünde bulundurulduğunda, kötü ağız sağlığıyla bilişsel gerileme arasındaki bağlantıya dair daha derin bir anlayış geliştirmek önem kazanır" bilgisini veriyor.

ANTİBİYOTİK KANSERLE DOST!

İskoç ve İngiliz bilim insanları antibiyotiğin zararlarını araştırdı. Buna göre antibiyotik kullanımının kolon kanseri riskini yüzde 50 oranında artırdığı ortaya çıktı. Araştırma sonucunda, antibiyotik kullanımının tüm yaş gruplarında kolon kanseri riskini artırdığı ancak 50 yaş altı hastalarda riskin neredeyse yüzde 50 daha arttığı sonucuna ulaşıldı. Özellikle, çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan kinolon grubu antibiyotik ve sulfonamid ile trimetoprim kombinasyonlu antibiyotiklerin, vücudun bağışıklığını zayıflattığı açıklandı.