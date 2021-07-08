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    İyot, tiroit hormonu yapımında etkin rol oynuyor (Sağlık haberleri)

    Vücut tarafında üretilmeyen ancak besinler yoluyla sağlanan iyot, tiroit hormonu yapımında etkin rol oynuyor. Dr. İsmail Çelik, iyot eksikliğinin yorgunluk, saçlarda dökülme, kabızlık ve depresyona gibi şikâyetlere neden olduğunu söylüyor. Doktorun önerdiği iyot takviyesinin yanında doğal besinler de iyot eksikliğini gideriyor. Ispanak, pazı, kabak, sarımsak, yumurta, patates, muz ve balık bolca iyot içeriyor.

    Tiroitler pazı sever

    Vücut tarafında üretilmeyen ancak besinler yoluyla sağlanan iyot, tiroit hormonu yapımında etkin rol oynuyor. Dr. İsmail Çelik, iyot eksikliğinin yorgunluk, saçlarda dökülme, kabızlık ve depresyona gibi şikâyetlere neden olduğunu söylüyor. Doktorun önerdiği iyot takviyesinin yanında doğal besinler de iyot eksikliğini gideriyor. Ispanak, pazı, kabak, sarımsak, yumurta, patates, muz ve balık bolca iyot içeriyor.

    KOLESTEROLE AVOKADO
    Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatır.

    KEMİKLERE YOĞURT GÜCÜ
    Yoğurt, kilo vermeye yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Diyabetle savaşır. Akciğerleri korur.

        ATEŞE LİMON SIKIN
        C vitamini deposu limon, ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cildi gençleştirir.

        ISPANAK GÜZELİ
        İçerdiği         besin değeri ile vücuda güç veren ıspanak, hastalıklara savaş açıyor. Metabolizmayı hızlandıran, menopoz sonrasında kemikleri güçlendiren ıspanağın faydaları şöyle özetleniyor:

        Kanseri önler,
        Göz sağlığını korur.
        Hipertansiyonu düşürür.
        Kalp krizi riskini azaltır.
        Kansızlığı bitirir.
        Kalp ve damar sağlığını korur.
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        Haberler Sağlık İyot, tiroit hormonu yapımında etkin rol oynuyor (Sağlık haberleri)