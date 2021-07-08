İyot, tiroit hormonu yapımında etkin rol oynuyor (Sağlık haberleri)

Vücut tarafında üretilmeyen ancak besinler yoluyla sağlanan iyot, tiroit hormonu yapımında etkin rol oynuyor. Dr. İsmail Çelik, iyot eksikliğinin yorgunluk, saçlarda dökülme, kabızlık ve depresyona gibi şikâyetlere neden olduğunu söylüyor. Doktorun önerdiği iyot takviyesinin yanında doğal besinler de iyot eksikliğini gideriyor. Ispanak, pazı, kabak, sarımsak, yumurta, patates, muz ve balık bolca iyot içeriyor.