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    Fibromiyaljide şüpheli bağışıklık

    Fibromiyalji yani vücutta sebebi tam olarak bilinmeyen kronik ağrı ve yorgunluk hastalığı, her 40 kişiden 1'inde görülüyor. Üstelik bunların yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor. Psikolojik veya çevresel nedenlerle ortaya çıktığı kabul edilen bu hastalığa dair İngiltere'de çarpıcı bir araştırma yapıldı.

    Fibromiyaljide şüpheli bağışıklık

    Fibromiyalji yani vücutta sebebi tam olarak bilinmeyen kronik ağrı ve yorgunluk hastalığı, her 40 kişiden 1'inde görülüyor. Üstelik bunların yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor. Psikolojik veya çevresel nedenlerle ortaya çıktığı kabul edilen bu hastalığa dair İngiltere'de çarpıcı bir araştırma yapıldı.

    Fibromiyaljinin aslında beyinde değil, bağışıklık sisteminde oluşan bir rahatsızlık olduğu tespit edidi. Farelere fibromiyalji hastalarından alınan kan ile arıtılmış antikor verildi. Farelerin antikorları sistemlerinden birkaç hafta içinde attığı ve iyileştikleri görüldü. Bağışıklık sisteminin antikorlarla desteklenmesiyle hastalık aşıldı.

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    Haberler Sağlık Fibromiyaljide şüpheli bağışıklık