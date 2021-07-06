Yumurtalık kisti, adet düzen sizligi ve kısırlığa yol açıyor

Sinsi ilerleyen yumurtalık kisti, daha çok doğurgan dönemdeki kadınları tehdit ediyor. Kasık ve karın ağrısı ile mide bulantısına yol açıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aşkın Evren Güler, bu gibi şikayetlerin yaşanması halinde hemen doktora başvurulmasını öneriyor. Hastalığın tanısında muayene ve sıklıkla ultrason yeterli oluyor.

Kanser şüphesi olan vakalarda ise tomografi, MRI gibi ileri radyolojik tetkikler ve kan testleri istenebiliyor. Op. Dr. Güler, kistlerin tedavisiyle ilgili şu bilgileri veriyor: Tedavi kistin cinsine göre değişir. 5 cm'den küçük kistler genelde takip edilir ve küçülmeleri beklenir. Hekimin gözetiminde başta doğum kontrol ilaçları olmak üzere hormonal düzenleyici ilaçlar kullanılabilir. 8-10 cm'yi geçen, takiplerde büyüdüğü izlenen kistler ise ameliyat ile tedavi edilirler.