Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor (Sağlık haberleri)

GÜNEŞ KREMİ VİTAMİNİ ENGELLER

D vitamini, kemik sağlığı için vazgeçilmez oluyor. Güneşten yeterince faydalanmayan insanlarda kemik erimelerine, zayıflamalara ve kırılmalara yol açıyor. Dr. Taner Akdere, "Güneş koruyucu kremlerin kullanımı D vitaminlerinin oluşumunu engellemektedir. Çünkü insan vücudunda ultraviyole ışınlarının direkt deriye temas etmesi gerekir. Faktörü yüksek olan hangi güneş kremi olursa olsun onu vücuda sürmek zararlıdır." diyor.