Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor (Sağlık haberleri)

Yaz ayları geldi, havalar ısındı derken gözler hep yediğimizde içimizi ferahlatan dondurmayı arar oluyor. Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile insanın iştahını açan dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen İpek Ertan, "Dondurma, bağışıklığı destekliyor. Dişleri güçlendiriyor. Kalp sağlığına iyi geliyor. Kasları koruyor. Tok tutuyor. Kemikleri kuvvetlendiriyor." diyor.
KAYISI GÜZELLİĞİ
Kayısı, içerdiği potasyum sayesinde kalp damarlarının tıkanmasını engelleyerek kanın vücuda daha iyi pompalanmasını sağlar. Bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirerek kalp ritim bozukluğu gibi hastalıkların yaşanmasını engeller. Ağız içinde yaşanan yara ve aftların oluşumunu da engelleyen kayısı, aynı zamanda mideden kaynaklı oluşan ağız kokusunu da yok eder. Bağışıklık sistemini de güçlendirerek kanserli hücrelere karşı vücudu korur. Unutkanlık ve konsantre eksikliği gibi hastalıkların ileri yaşlarda ortaya çıkmasının önüne geçer.
EMZİRMEK ANNEYİ KORUR
Anne sütü, bebekleri hayata bağlıyor. Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, emzirmenin anneye de faydalı olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Emzirme, doğum sonrası kanamaların azalması, kansızlık riskinde azalma, rahmin hızlı toparlanması ve adetlerin bir süre durmasını sağlar. Emziren annelerde meme kanseri riski yüzde 22, yumurtalık kanseri riski ise yüzde 30 oranında azalır.