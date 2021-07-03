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    Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor (Sağlık haberleri)

    Yaz ayları geldi, havalar ısındı derken gözler hep yediğimizde içimizi ferahlatan dondurmayı arar oluyor. Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile insanın iştahını açan dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen İpek Ertan, “Dondurma, bağışıklığı destekliyor. Dişleri güçlendiriyor. Kalp sağlığına iyi geliyor. Kasları koruyor. Tok tutuyor. Kemikleri kuvvetlendiriyor." diyor.

    Dondurma ye dişleri kaybetme

    Yaz ayları geldi, havalar ısındı derken gözler hep yediğimizde içimizi ferahlatan dondurmayı arar oluyor. Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile insanın iştahını açan dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Diyetisyen İpek Ertan, "Dondurma, bağışıklığı destekliyor. Dişleri güçlendiriyor. Kalp sağlığına iyi geliyor. Kasları koruyor. Tok tutuyor. Kemikleri kuvvetlendiriyor." diyor.

    KAYISI GÜZELLİĞİ
    Kayısı,     içerdiği potasyum sayesinde kalp damarlarının tıkanmasını engelleyerek kanın vücuda daha iyi pompalanmasını sağlar. Bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirerek kalp ritim bozukluğu gibi hastalıkların yaşanmasını engeller. Ağız içinde yaşanan yara ve aftların oluşumunu da engelleyen kayısı, aynı zamanda mideden kaynaklı oluşan ağız kokusunu da yok eder. Bağışıklık sistemini de güçlendirerek kanserli hücrelere karşı vücudu korur. Unutkanlık ve konsantre eksikliği gibi hastalıkların ileri yaşlarda ortaya çıkmasının önüne geçer.

    EMZİRMEK ANNEYİ KORUR
    Anne sütü, bebekleri hayata bağlıyor. Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, emzirmenin anneye de faydalı olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Emzirme, doğum sonrası kanamaların azalması, kansızlık riskinde azalma, rahmin hızlı toparlanması ve adetlerin bir süre durmasını sağlar. Emziren annelerde meme kanseri riski yüzde 22, yumurtalık kanseri riski ise yüzde 30 oranında azalır.

        GÜNEŞ KREMİ VİTAMİNİ ENGELLER
        D vitamini, kemik sağlığı için vazgeçilmez oluyor. Güneşten yeterince faydalanmayan insanlarda kemik erimelerine, zayıflamalara ve kırılmalara yol açıyor. Dr. Taner Akdere, "Güneş koruyucu kremlerin kullanımı D vitaminlerinin oluşumunu engellemektedir. Çünkü insan vücudunda ultraviyole ışınlarının direkt deriye temas etmesi gerekir. Faktörü yüksek olan hangi güneş kremi olursa olsun onu vücuda sürmek zararlıdır." diyor.

        KALBİN İLACI TARÇIN
        Tarçın,         kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalı olur. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

        KANSERE PANCAR
        Pancar,         bağışıklığı güçlendirir. Beyin sağlığını korur. Bilişsel fonksiyonları iyileştirir. Kan basıncını dengeler. Kanserle savaşmaya yardımcıdır. Sindirim sistemini düzenler.

        BİR AVUÇ SAĞLIK
        Badem,         kötü kolesterol seviyesini düşürür. Böylece kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur.
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        Haberler Sağlık Hem lezzeti hem de rengarenk görüntüsü ile dondurmanın faydaları saymakla bitmiyor (Sağlık haberleri)