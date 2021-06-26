Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor (Sağlık haberleri)

ENDİŞE ETMEYİN

Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, diş çıkarmanın vücudun başka bölgelerinde herhangi bir problem oluşturmayacağını söylüyor. Diş çıkarmanın olası belirtilerini sıralayan Taşkın, "İlk diş çıkmadan iki ay kadar önce salya akıtma başlayabilir. Huysuzlanma yaşanabilir. Bebeği rahatlatmak için dişetleri ovun. Soğuk gıdaları yedirin. 2 yaşına kadar sadece su ile fırçalayın." diyor.