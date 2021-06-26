Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor (Sağlık haberleri)

Son yıllarda hem yemeklerde hem de binlerce kozmetik ürünlerinde kullanılan Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor. Yağ yakma ve zayıflamayı teşvik ediyor. Kalp sağlığını iyileştiriyor. Yaşlanmayı önlüyor. Diş bakımını destekliyor. Tiroit ve romatizmal hastalıkları önlüyor.
ENDİŞE ETMEYİN
Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, diş çıkarmanın vücudun başka bölgelerinde herhangi bir problem oluşturmayacağını söylüyor. Diş çıkarmanın olası belirtilerini sıralayan Taşkın, "İlk diş çıkmadan iki ay kadar önce salya akıtma başlayabilir. Huysuzlanma yaşanabilir. Bebeği rahatlatmak için dişetleri ovun. Soğuk gıdaları yedirin. 2 yaşına kadar sadece su ile fırçalayın." diyor.
STRES ANTİKOR DÜŞMANI
İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre, vücuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor üretme oranı o kadar düşüyor. Stresten uzak kalınması durumunda bağışıklığın bu durumdan pozitif etkileneceğine dikkat çeken Psikolog Tuğçe Özer, şu önerilerde bulunuyor: Çalışma masasına çiçek, mum, tütsü koymak beyni olumlu yönde uyarır. Gece yatmadan 1 saat önce elinizdeki dijital materyallerden uzaklaşmak strese iyi gelir.