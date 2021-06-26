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    Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor (Sağlık haberleri)

    Son yıllarda hem yemeklerde hem de binlerce kozmetik ürünlerinde kullanılan Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor. Yağ yakma ve zayıflamayı teşvik ediyor. Kalp sağlığını iyileştiriyor. Yaşlanmayı önlüyor. Diş bakımını destekliyor. Tiroit ve romatizmal hastalıkları önlüyor.

    Güzellik sihri

    Son yıllarda hem yemeklerde hem de binlerce kozmetik ürünlerinde kullanılan Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor. Yağ yakma ve zayıflamayı teşvik ediyor. Kalp sağlığını iyileştiriyor. Yaşlanmayı önlüyor. Diş bakımını destekliyor. Tiroit ve romatizmal hastalıkları önlüyor.

    ENDİŞE ETMEYİN
    Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, diş çıkarmanın vücudun başka bölgelerinde herhangi bir problem oluşturmayacağını söylüyor. Diş çıkarmanın olası belirtilerini sıralayan Taşkın, "İlk diş çıkmadan iki ay kadar önce salya akıtma başlayabilir. Huysuzlanma yaşanabilir. Bebeği rahatlatmak için dişetleri ovun. Soğuk gıdaları yedirin. 2 yaşına kadar sadece su ile fırçalayın." diyor.

    STRES ANTİKOR DÜŞMANI
    İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre, vücuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor üretme oranı o kadar düşüyor. Stresten uzak kalınması durumunda bağışıklığın bu durumdan pozitif etkileneceğine dikkat çeken Psikolog Tuğçe Özer, şu önerilerde bulunuyor: Çalışma masasına çiçek, mum, tütsü koymak beyni olumlu yönde uyarır. Gece yatmadan 1 saat önce elinizdeki dijital materyallerden uzaklaşmak strese iyi gelir.

        YENİ DÜNYA HARARET ALIR
        Malta eriği de denilen yeni dünya meyvesi, bağışıklığı güçlendirir. Harareti alır. Kilo vermeye yardımcı olur. Stresi azaltır. Kan basıncını düzenler.

        BRONŞİTE ÇARE PEKMEZ
        Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarından rahatlama sağlar.

        SAĞLIKLI GÖZ İÇİN ROKA
        Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Kan basıncını kontrol eder. Diyabetin önlenmesini sağlar. Cildinize iyi gelir.
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        Haberler Sağlık Hindistan cevizi yağı, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok fayda sağlıyor (Sağlık haberleri)