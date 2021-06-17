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    • Sağlık
    • 17.06.2021 11:11
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    • 17.06.2021 11:11
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    ? ne zaman, nasıl ve hangi durumlarda uygulanır?

    Sağlık konusunda son derece önemli olan ve sık sık gündeme gelen ? Hayat kurtaran bir ilk yardım müdehalesi olan heimlich manevrasnın herkes tarafından doğru bir şekilde bilinmesi ve gerekli durumlarda uygulanması gerekir. Hızlı bir şekilde hareket edilmesi sonrasında kişi sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Peki ne zaman, nasıl ve hangi durumlarda uygulanır?

    takvim.com.tr
    Heimlich manevrası nedir?

    Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası ne zaman, nasıl ve hangi durumlarda uygulanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başladı. Gündemde sık sık gündem konusu olan ve nefes borusuna kaçan yemek, cisim vs. çıkarılmasında büyük başarı sağlayan bu uygulamanın doğru şekilde doğru zamanda yapılması önemlidir. Hayat kurtaran Heimlich manevrası hakkında bilgileri derledik.

    HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

    Heimlich manevrası, 1974 yılından bu yana dünya genelinde uygulanan temel ilk yardım tekniğidir. Bu uygulama adını doktor Henry Yehudah Heimlich'ten almıştır. Amerikalı doktor, bu manevra ile birlikte başta Dr. Atar ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

    Birçok kişinin hayatını kurtaran Heimlich manevrası yaklaşık 50 yıldır uygulanıyor. Başta sağlık çalışanları ve polisler olmak üzere birçok kişiye ilk yardım eğitimleri kapsamında öğretilen manevra, sadece yetişkinlere değil çocuklara ve bebeklere de uygulanabiliyor.

    HEIMLICH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

    Soluk borusuna yemek kaçmasının en büyük nedeni hızlı yeme alışkanlığıdır. Yemek yerken konuşmak da aynı şeye neden olabilir. Heimlich manevrası, soluk borusuna kaçan yemeği ya da yabancı cismi çıkarmak için uygulanır.

    Öncelikli olarak eller yumruk şeklinde sıkılmalı ve müdahalede bulunulacak kişinin arkasına geçilmeli. Daha sonra, boğazındaki cismin daha rahat çıkması için kişinin hafifçe öne eğilmesi sağlanır. Yumruk şeklinde sıkılmış eller ile üst karın bölgesine basınç uygulanır. Yaklaşık 8 - 9 kez uygulanan basınçtan sonra yemek borusundaki cisim dışarı çıkar.

        NASIL BİR YOL İZLENİR?

        • Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.

        • Hastanın yanında veya arkasında durulur.

        • Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.

        • Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.

        • Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.

        • Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich manevrası yapılır.

        • Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.

        • Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

        • Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

        • Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

        • Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.

        • Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.

        • Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.

        • 112'den tıbbi yardım istenir.
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        Haberler Sağlık Heimlich manevrası nedir? Heimlich manevrası ne zaman, nasıl ve hangi durumlarda uygulanır?