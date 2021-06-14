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    Vücuttaki benler, kimi zaman cilt kanserini gizliyor!

    Vücuttaki benler, kimi zaman cilt kanserini gizliyor! Uzmanlar, özellikle renk değişimi olan benlere karşı uyarıyor. Düzenli takibin önemine dikkat çekiyor. Uzmanı Prof. Dr. özellikle açık tenli, çilli ve vücudunda 75-100 veya daha fazla sayıda beni olanların cilt kanserinde daha fazla risk taşıdığını belirtiyor.

    Bende kanser gizli!

    Hemen herkesin vücudunda bir veya birkaç tane bulunan benler bazı durumlarda deri kanserine dönülebiliyor. Bu nedenle benleri takip altında tutmak ve kimi zaman ayna karşısında kontrol etmek gerekiyor.

    BEYAZ TENDE RİSK VAR
    Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef Şahin özellikle açık tenli, çilli ve vücudunda 75-100 veya daha fazla sayıda beni olanların cilt kanserinde daha fazla risk taşıdığını belirtiyor.

    Son yıllarda benlerin dijital olarak daha detaylı görüntülenmesi ve değerlendirilmesine olanak sağlayan dermoskopi yönteminin, erken teşhiste büyük fayda sağladığına dikkat çekiyor.

        "Bu yöntem, benlerde meydana gelen değişiklikleri erken fark etmemizi sağlıyor. Risk grubundaki hastalarımızda tüm vücut ben haritalandırılması yapıp takip ediyoruz" diyor.

        NEDİR BU ABCDE KURALI?
        Ben takibinde bu kurallara dikkat...


        A (ASİMETRİ): Benin bir yarısının diğer yarısına benzememesi.
        B (BORDER-SINIR): Benin sınırlarının düzensiz olması


            C (COLOR-RENK): Benin renk dağılımının homojen olmaması
            D (DIAMETER-ÇAP) Benin çapının 6 mm'den büyük olması
            E (EVOLVING-DEĞİŞİM) Bende boyut, şekil değişiklikleri...
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            Haberler Sağlık Vücuttaki benler, kimi zaman cilt kanserini gizliyor!