Vücuttaki benler, kimi zaman cilt kanserini gizliyor!

Hemen herkesin vücudunda bir veya birkaç tane bulunan benler bazı durumlarda deri kanserine dönülebiliyor. Bu nedenle benleri takip altında tutmak ve kimi zaman ayna karşısında kontrol etmek gerekiyor.
BEYAZ TENDE RİSK VAR
Deri Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedef Şahin özellikle açık tenli, çilli ve vücudunda 75-100 veya daha fazla sayıda beni olanların cilt kanserinde daha fazla risk taşıdığını belirtiyor.
Son yıllarda benlerin dijital olarak daha detaylı görüntülenmesi ve değerlendirilmesine olanak sağlayan dermoskopi yönteminin, erken teşhiste büyük fayda sağladığına dikkat çekiyor.