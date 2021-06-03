Miyomlar, rahimi oluşturan düz kas hücrelerinden köken alan, iyi huylu tümörlere deniyor. 40 yaş üzerindeki 3 kadından birinde rastlanıyor. Her zaman belirti vermeyen miyomlar, özellikle büyük boyutlara geldiğinde bazı belirtiler ortaya çıkartabiliyor. Doç. Dr. Gökhan Boyraz, miyom cerrahisi hakkında önemli bilgiler veriyor.
ŞİKAYETLERİ ERTELEMEYİN
Şikayete neden olmayan miyomlar genellikle rutin jinekolojik muayenelerde saptanıyor. Rutin takiplerde miyomlarda hızlı boyut artışı varsa, çeşitli şikayetler oluşturma durumu varsa tedavi gereklidir.
Miyomlarda etkin bir ilaç tedavisi bulunmadığı için cerrahi yöntemlere başvurulmaktadır. Ancak cerrahi yöntemler özellikle hiç çocuk sahibi olmamış genç kadınlarda endişe oluşturabilmektedir. Genelde miyom ameliyatları sonrası rahime zarar verileceği ve bu nedenle gebe kalınamayacağı algısı kadınlarda hakimdir.